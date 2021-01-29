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Юмтити и Мингеса не устраивают. Куман хочет, чтобы Эрик Гарсия побыстрее перешел в Барселону

Испания
(1 голосов)

К тому же, травмирован Пике

Юмтити и Мингеса не устраивают. Куман хочет, чтобы Эрик Гарсия побыстрее перешел в Барселону
UA-Футбол
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Каталонская "Барселона" близка к подписанию Эрика Гарсии. Пока неизвестно, когда он присоединится к клубу - бесплатно летом или за деньги зимой.

По данным TV3, Рональд Куман хотел бы, чтобы испанский центрбек оказался в команде как можно раньше. Дело в том, что он полноценно рассчитывает только на Араухо и Ленгле, а также на травмированного Пике.

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Что интересно, в отчете также сказано, что Куман не особо рассчитывает на Самуэля Юмтити из-за его травм. Также голландец пока не готов выпускать в важных матчах Оскара Мингесу.

Напомним, что уже первого февраля закрывается трансферное окно.

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В статье: Барселона Манчестер Сити Самуэль Юмтити Эрик Гарсия Оскар Мингеса
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