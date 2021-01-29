Юмтити и Мингеса не устраивают. Куман хочет, чтобы Эрик Гарсия побыстрее перешел в Барселону

Каталонская "Барселона" близка к подписанию Эрика Гарсии. Пока неизвестно, когда он присоединится к клубу - бесплатно летом или за деньги зимой.

По данным TV3, Рональд Куман хотел бы, чтобы испанский центрбек оказался в команде как можно раньше. Дело в том, что он полноценно рассчитывает только на Араухо и Ленгле, а также на травмированного Пике.

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Что интересно, в отчете также сказано, что Куман не особо рассчитывает на Самуэля Юмтити из-за его травм. Также голландец пока не готов выпускать в важных матчах Оскара Мингесу.

Напомним, что уже первого февраля закрывается трансферное окно.