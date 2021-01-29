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Без Рамоса и Карвахаля, но с игроками молодежки. Реал объявил состав на ближайший матч
Лунин на месте
Мадридский "Реал" настигла эпидемия травм. В ближайшей игре против "Леванте" не сыграет несколько футболистов основы.
В заявку на игру не попали Карвахаль и Рамос, а также Лукас Васкес. С другой стороны, нашлось место нескольким представителям "Кастильи" - Чуст, Аррибас и Бланко. Также свое место в списке получил Андрей Лунин.
????✅ ¡Nuestra convocatoria para enfrentarnos al @LevanteUD!#RMLiga | #RealMadridLevante pic.twitter.com/r5F1dhOOLZ— Real Madrid C.F. (@realmadrid) January 29, 2021
Отметим, что не так давно мы сообщали о вероятном
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