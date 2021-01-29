Без Рамоса и Карвахаля, но с игроками молодежки. Реал объявил состав на ближайший матч

Мадридский "Реал" настигла эпидемия травм. В ближайшей игре против "Леванте" не сыграет несколько футболистов основы.

В заявку на игру не попали Карвахаль и Рамос, а также Лукас Васкес. С другой стороны, нашлось место нескольким представителям "Кастильи" - Чуст, Аррибас и Бланко. Также свое место в списке получил Андрей Лунин.