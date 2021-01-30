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Валенсия арендует форварда Вулверхэмптона

Испания
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Патрик Кутроне направляется в Испанию

Валенсия арендует форварда Вулверхэмптона
Новина українською

Нападающий "Вулверхэмптона" Патрик Кутроне продолжит карьеру в Ла Лиге.

23-летнего форварда арендует "Валенсия". Уже сегодня он должен прилететь в Испанию.

Нынешний сезон итальянец начинал на правах аренды в "Фиорентине", однако там у него не задалось. Кутроне провел два матча в АПЛ, а до этого 11 игр в Серии А, но не отметился забитыми мячами.

Ранее "Вулверхэмптон" подписал форварда "Реал Сосьедад" Виллиана Жозе.

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В статье: Валенсия (Испания) Вулверхэмптон Патрик Кутроне
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