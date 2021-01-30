Валенсия арендует форварда Вулверхэмптона

Нападающий "Вулверхэмптона" Патрик Кутроне продолжит карьеру в Ла Лиге.

23-летнего форварда арендует "Валенсия". Уже сегодня он должен прилететь в Испанию.

Нынешний сезон итальянец начинал на правах аренды в "Фиорентине", однако там у него не задалось. Кутроне провел два матча в АПЛ, а до этого 11 игр в Серии А, но не отметился забитыми мячами.

Ранее "Вулверхэмптон" подписал форварда "Реал Сосьедад" Виллиана Жозе.