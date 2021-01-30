Испания
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Валенсия арендует форварда Вулверхэмптона
Патрик Кутроне направляется в Испанию
Нападающий "Вулверхэмптона" Патрик Кутроне продолжит карьеру в Ла Лиге.
23-летнего форварда арендует "Валенсия". Уже сегодня он должен прилететь в Испанию.
Нынешний сезон итальянец начинал на правах аренды в "Фиорентине", однако там у него не задалось. Кутроне провел два матча в АПЛ, а до этого 11 игр в Серии А, но не отметился забитыми мячами.
Ранее "Вулверхэмптон" подписал форварда "Реал Сосьедад" Виллиана Жозе.
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