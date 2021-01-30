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Атлетико доложил о двух случаях заражения COVID-19 в составе

Испания
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Симеоне не сможет рассчитывать на двух основных игроков

Атлетико доложил о двух случаях заражения COVID-19 в составе
Новина українською

"Атлетико" сообщил о двух случаях заражения коронавирусом в команде.

Позитивные тесты сдали вингер Янник Феррейра Карраско и защитник Марио Эрмосо.

Оба игрока уже пребывают на самоизоляции, согласно протоколу Ла Лиги.

На счету Карраско и Эрмосо по 15 матчей в чемпионате Испании. У Янника на счету 2 гола и 4 ассиста, а у Марио – гол и результативная передача.

В воскресенье "Атлетико" сыграет с "Кадисом" на выезде. В случае победы им удастся оторваться от "Реала" на 10 очков.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Янник Феррейра Карраско Марио Эрмосо
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