Атлетико доложил о двух случаях заражения COVID-19 в составе

"Атлетико" сообщил о двух случаях заражения коронавирусом в команде.

Позитивные тесты сдали вингер Янник Феррейра Карраско и защитник Марио Эрмосо.

Оба игрока уже пребывают на самоизоляции, согласно протоколу Ла Лиги.

На счету Карраско и Эрмосо по 15 матчей в чемпионате Испании. У Янника на счету 2 гола и 4 ассиста, а у Марио – гол и результативная передача.

В воскресенье "Атлетико" сыграет с "Кадисом" на выезде. В случае победы им удастся оторваться от "Реала" на 10 очков.