Испания
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Атлетико доложил о двух случаях заражения COVID-19 в составе
Симеоне не сможет рассчитывать на двух основных игроков
"Атлетико" сообщил о двух случаях заражения коронавирусом в команде.
Позитивные тесты сдали вингер Янник Феррейра Карраско и защитник Марио Эрмосо.
Оба игрока уже пребывают на самоизоляции, согласно протоколу Ла Лиги.
На счету Карраско и Эрмосо по 15 матчей в чемпионате Испании. У Янника на счету 2 гола и 4 ассиста, а у Марио – гол и результативная передача.
В воскресенье "Атлетико" сыграет с "Кадисом" на выезде. В случае победы им удастся оторваться от "Реала" на 10 очков.
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