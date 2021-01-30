Испания
Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
В Валенсии зафиксирован очередной случай COVID-19
Второй случай за неделю
"Валенсия" сообщила об ещё одном случае заражения коронавирусом в команде.
Неназванный футболист был отправлен на самоизоляцию.
Это уже второй случай с COVID-19 в команде за неделю.
Сегодня "Валенсия" проведёт игру с "Эльче". Матч начнётся в 19:30.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Изгнание из рая. Сорванный эпилог Алехандро Гомеса
- Гвардиола: Зинченко сделал впечатляющий шаг вперёд в последние недели
- Возвращение Исмаили, компенсация за Коваленко, лидерство Лиона. Главные новости за 29 января
- Лунин имеет возможность уйти из мадридского Реала в другой клуб Ла Лиги
- Новая звезда ТВ? Ведущая клубного канала Шахтера эффектно смотрится и в кадре, и на пляже. ФОТО
- Больше не малыш. Фернандо Торрес шокировал общественность невероятной мускулатурой. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...