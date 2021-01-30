В Валенсии зафиксирован очередной случай COVID-19

"Валенсия" сообщила об ещё одном случае заражения коронавирусом в команде.

Неназванный футболист был отправлен на самоизоляцию.

Это уже второй случай с COVID-19 в команде за неделю.

Сегодня "Валенсия" проведёт игру с "Эльче". Матч начнётся в 19:30.