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Примера. 21-й тур. Эйбар пал под прагматизмом Севильи

Испания
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Примера. 21-й тур. Эйбар пал под прагматизмом Севильи
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

"Севилья" под руководством Хулена Лопетеги превратилась в прагматичную и рациональную команду. Сегодняшняя победа над "Эйбаром" – яркая демонстрация сущности коллектива. "Эйбар" играл лучше. Превосходил соперника и в первом, и во втором таймах. Но проиграл.

Брайан Хиль разгонял атаки, а Энрике Гарсия опасно их завершал. В одном из моментов пробил мимо рамки, в другом попал в штангу. Выше влепил и Диоп, хотя позиция призывала к более прицельному выстрелу. А "Севилья" играла сдержанно и не вдохновенно. В одном из эпизодов претендовала на пенальти, но арбитр разобрался в том, что Дмитрович сначала играл в мяч, а затем уже врезался в Эн-Несири. Но уже через несколько минут Эн-Несири пострадал еще раз. Теперь уже от Бигаса, и теперь уже по-настоящему. Легитимный пенальти уверенно реализовал Лукас Окампос.

Во втором тайме ход матча не изменился. Паулу Оливейра открывался на фланговую подачу, показав, что "Эйбар" и дальше собирается атаковать большими силами. Но забивала "Севилья".

Второй мяч влетел в сетку ворот Дмитровича от Хордана после передачи Алейша Видаля. Три удара в створ – два гола. Незаурядная рациональность. "Эйбар" мог только завидовать. Потому как удары Хиля, Энрича, Леона летели куда угодно, только не в створ ворот.

В турнирной таблице "Севилья" поджимает "Барселону". Реально бороться за третье место.

Примера. 21-й тур. Эйбар пал под прагматизмом Севильи - изображение 1

Эйбар. Стадион "Ипуруа"
"Эйбар" - "Севилья" 0:2
Голы: Лукас Окампос 28 (пен.), Хоан Хордан 55

"Эйбар": Марко Дмитрович (Родригес Йоэль 61), Педро Бигас, Такаси Инуи (Педро Леон 46), Эду Экспозито, Йосинори Муто (Серхи Энрич 60), Паулу Оливейра, Папа Кули Диоп (Алейкс Гарсия 75), Энрике Гарсия, Анайц Арбилья, Алехандро Посо (Робер Корреа 75), Брайан Хиль

"Севилья": Яссин Буну, Серхи Гомес (Диего Карлос 82), Лукас Окампос, Жюль Кунде, Сусо (Мунир Эль-Хаддади 82), Хесус Навас (Алейш Видаль 46), Маркос Акунья (Карим Рекик 7), Оливер Торрес (Иван Ракитич 70), Хоан Хордан, Фернандо Франсиско Режес, Юссеф Эн-Несири

Предупреждения: Паулу Оливейра 9, Папа Кули Диоп 17, Анайц Арбилья 62, Робер Корреа 78 - Серхи Гомес 20, Мунир Эль-Хаддади 90+4

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В статье: Валенсия (Испания) Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Бетис (Севилья) Севилья (Испания) Эльче (Испания) Эйбар
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Комментарии (1)
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Alex7Chapman (Кропивницький)
30.01.2021 в 17:55
Севілья вже третя! Біла Андалузія обігнала Барселонупутошавки і шепетівський олень поплавилися фуфлопукани підгорають ще від розгромних статтей про "величие" Мессі
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