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Куман: Сейчас Барса не сможет выиграть много трофеев. Надо быть реалистами
Голландский наставник считает, что не стоит ожидать от "Барсы" трофеев в этом сезоне
Главный тренер каталонской "Барселоны" Рональд Куман поделился мыслями насчет шансов "блауграны" на титулы в текущем сезоне.
"Я неоднократно говорил, что для "Барсы" это сезон перемен, мы делаем ставку на молодежь. Прямо сейчас "Барселона" не сможет выиграть много трофеев. Нужно быть реалистами относительно того, с чего мы начали, какие изменения сделали. Мы всегда должны быть готовы бороться, но нужно быть реалистами.
Мы понимаем ситуацию в Ла Лиге, она сложна. Мы будем стремиться к победе до того дня, пока это не станет невозможным. В Лиге чемпионов нет явного фаворита. Впереди два матча с "ПСЖ", и мы постараемся пройти дальше. Наша цель – завоевывать трофеи, потому что мы "Барселона", но мы должны быть реалистами", – рассказал наставник "сине-гранатовых".
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