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Куман: Сейчас Барса не сможет выиграть много трофеев. Надо быть реалистами

Испания
(1 голосов)

Голландский наставник считает, что не стоит ожидать от "Барсы" трофеев в этом сезоне

Куман: Сейчас Барса не сможет выиграть много трофеев. Надо быть реалистами
Новина українською

Главный тренер каталонской "Барселоны" Рональд Куман поделился мыслями насчет шансов "блауграны" на титулы в текущем сезоне.

"Я неоднократно говорил, что для "Барсы" это сезон перемен, мы делаем ставку на молодежь. Прямо сейчас "Барселона" не сможет выиграть много трофеев. Нужно быть реалистами относительно того, с чего мы начали, какие изменения сделали. Мы всегда должны быть готовы бороться, но нужно быть реалистами.

Мы понимаем ситуацию в Ла Лиге, она сложна. Мы будем стремиться к победе до того дня, пока это не станет невозможным. В Лиге чемпионов нет явного фаворита. Впереди два матча с "ПСЖ", и мы постараемся пройти дальше. Наша цель – завоевывать трофеи, потому что мы "Барселона", но мы должны быть реалистами", – рассказал наставник "сине-гранатовых".

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В статье: Рональд Куман Барселона
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Источник:
Marca

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Комментарии (3)
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Просто Квашин (Харьков)
30.01.2021 в 18:21
Я ржу !!!!! барса -- должна быть !!!! РЕАЛистами !!!!
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Alex7Chapman (Кропивницький)
30.01.2021 в 17:51
РЕАЛісти вболівальники найкращого клубу Іспанії! фуфлоністи - шалені й тупуваті фанати недогранду PORNOSTAR
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+2
0
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Alex7Chapman (Кропивницький)
30.01.2021 в 17:47
"тому що ми "Барселона", але ми повинні бути РЕАЛістами", - розповів наставник "синьо-гранатових". фуфлоністи усі поплавилися шепетівський шизік, барсодрочіус, ригал, рагуль, алканавт, мес, спокійно - усі на свалку!!! Адже тепер лише РЕАЛісти
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+2
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