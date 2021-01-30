Барселона - Атлетик. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

Это уже будет третий матч между этими командами за последний месяц. После предыдущих двух общий счет 1:1. А еще испорченные отношения. Противостояние уже сейчас можно называть принципиальным.

Матч состоится 31.01.2021 в 22:00. Текстовая онлайн-трансляция – матч-центр UA-Футбол >>>. Анонс и прогноз матча - от Игоря Семйона >>>.

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