Примера. 21-й тур. Реал - Леванте 1:2. Еще один шаг к коронации Атлетико

В прошлом туре "Реал" разгромил "Алавес". Но справедливо в контексте мадридцев не спешили говорить о выздоровлении. Нужно анализировать серию результатов, а не итог одного матча. А серии стабильности нет. В последних семи поединках – три поражения (вместе с сегодняшним), две победы и две ничьи. Лихорадка продолжается.

Уже в начале матча с "Леванте" все пошло наперекосяк для "Реала". Провал в обороне обусловил выход на ворота Серхио Леона, которого не в пределах правил пришлось останавливать Эдеру Милитао. Поскольку фол был до линии штрафной площади, бразилец получил прямую красную после корректировок ВАР. В ином случае была бы желтая и пенальти.

Однако показалось, что "Реал" не стушевался. По крайней мере, прошло мало времени до того, как Тони Кроос со своей половины поля вырезал шикарную передачу на ход Асенсио, Марко воспользовался скоростью и реализовал шанс. 1:0.

Более того, вскоре Асенсио мог забить и второй раз, но замешкался и упустил шанс для нормального удара. Обидно для мадридцев, ведь на тот момент "Леванте" уже практически перетянул на себя инициативу. Поэтому второй гол не помешал бы. Рохер Марти с острого угла сначала простреливал, а после перехвата от Куртуа, и бил по воротам – снова хорошо сыграл голкипер. Но механизм был запущен.

Сравнял счет Моралес на 32-й минуте. Нападающий одним касанием пробил с левого края штрафной площади после передачи Мирамона. Перед тем, что интересно, был выпад "Реала" с атакой Бензема, однако у игры "сливочных" уже не было целостности. Удаление повлияло.

И во второй 45-минутке ситуация только обострилась. "Леванте" не торопил события, даже ничья теоретически "лягушат" устраивала. Но с течением времени "Реал" все больше проседал, что соперником не могло остаться незамеченным. Неприятность настигла мадридцев с выходом на поле Винисиуса. На линии своей штрафной бразилец сфолил против Клерка, пенальти взялся бить Рохер Марти, но Куртуа выиграл дуэль.

Несмотря на меньшинство, подвиг вратаря мог бы вдохновить команду. Однако это не про нынешний "Реал". Впереди мадридцы не создавали моментов, поэтому был шанс разве что дотерпеть до финального свистка и взять одно очко. Но и с этим не сложилось.

Рохер Марти реабилитировался за незабитый пенальти забитым голом после розыгрыша углового. Удар получился даже лучшим, чем с одиннадцатиметровой отметки. В дальнейшем "Леванте" не заострял и справедливо сконцентрировался на обороне. "Реал" же не мог создать ничего. Полная капитуляция.

Теперь осталось "Атлетико" завтра одолеть "Кадис"... А потом еще несколько таких туров – и интрига умрет окончательно. Хотя нет. С такой игрой "Реала" интрига будет держаться до последнего: интрига, попадет ли белый Мадрид в зону Лиги чемпионов.

Мадрид. Стадион "Альфредо Ди Стефано"

"Реал" - "Леванте" 1:2

Голы: Марко Асенсио 13 - Хосе Моралес 32, Рохер Марти 78

"Реал": Тибо Куртуа, Эдер Милитао, Рафаэль Варан, Тони Кроос, Карим Бензема (Мариано 82), Эден Азар (Винисиус Жуниор 60), Карлос Каземиро, Альваро Одриосола, Лука Модрич, Ферлан Менди, Марко Асенсио (Серхио Аррибас 82)

"Леванте": Айтор Фернандес, Неманья Радоя, Оскар Дуарте, Серхио Леон (Энис Барди 60), Хосе Моралес (Дани Гомес 76), Микаэль Мальса (Рубен Рочина 60), Серхио Постиго, Карлос Клерк, Хорхе Мирамон, Гонсало Мелеро, Рохер Марти (Рубен Везу 83)

Предупреждения: Карлос Каземиро 90 - Микаэль Мальса 50, Гонсало Мелеро 72

Удаление: Эдер Милитао 9

Нереализованный пенальти: Рохер Марти 64