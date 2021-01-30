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Примера. 21-й тур. Реал - Леванте 1:2. Еще один шаг к коронации Атлетико

Испания
(1 голосов)

Интрига в чемпионате Испании может умереть уже вскоре

Примера. 21-й тур. Реал - Леванте 1:2. Еще один шаг к коронации Атлетико
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

В прошлом туре "Реал" разгромил "Алавес". Но справедливо в контексте мадридцев не спешили говорить о выздоровлении. Нужно анализировать серию результатов, а не итог одного матча. А серии стабильности нет. В последних семи поединках – три поражения (вместе с сегодняшним), две победы и две ничьи. Лихорадка продолжается.

Уже в начале матча с "Леванте" все пошло наперекосяк для "Реала". Провал в обороне обусловил выход на ворота Серхио Леона, которого не в пределах правил пришлось останавливать Эдеру Милитао. Поскольку фол был до линии штрафной площади, бразилец получил прямую красную после корректировок ВАР. В ином случае была бы желтая и пенальти.

Примера. 21-й тур. Реал - Леванте 1:2. Еще один шаг к коронации Атлетико - изображение 1

Однако показалось, что "Реал" не стушевался. По крайней мере, прошло мало времени до того, как Тони Кроос со своей половины поля вырезал шикарную передачу на ход Асенсио, Марко воспользовался скоростью и реализовал шанс. 1:0.

Более того, вскоре Асенсио мог забить и второй раз, но замешкался и упустил шанс для нормального удара. Обидно для мадридцев, ведь на тот момент "Леванте" уже практически перетянул на себя инициативу. Поэтому второй гол не помешал бы. Рохер Марти с острого угла сначала простреливал, а после перехвата от Куртуа, и бил по воротам – снова хорошо сыграл голкипер. Но механизм был запущен.

Примера. 21-й тур. Реал - Леванте 1:2. Еще один шаг к коронации Атлетико - изображение 2

Сравнял счет Моралес на 32-й минуте. Нападающий одним касанием пробил с левого края штрафной площади после передачи Мирамона. Перед тем, что интересно, был выпад "Реала" с атакой Бензема, однако у игры "сливочных" уже не было целостности. Удаление повлияло.

И во второй 45-минутке ситуация только обострилась. "Леванте" не торопил события, даже ничья теоретически "лягушат" устраивала. Но с течением времени "Реал" все больше проседал, что соперником не могло остаться незамеченным. Неприятность настигла мадридцев с выходом на поле Винисиуса. На линии своей штрафной бразилец сфолил против Клерка, пенальти взялся бить Рохер Марти, но Куртуа выиграл дуэль.

Несмотря на меньшинство, подвиг вратаря мог бы вдохновить команду. Однако это не про нынешний "Реал". Впереди мадридцы не создавали моментов, поэтому был шанс разве что дотерпеть до финального свистка и взять одно очко. Но и с этим не сложилось.

Примера. 21-й тур. Реал - Леванте 1:2. Еще один шаг к коронации Атлетико - изображение 3

Рохер Марти реабилитировался за незабитый пенальти забитым голом после розыгрыша углового. Удар получился даже лучшим, чем с одиннадцатиметровой отметки. В дальнейшем "Леванте" не заострял и справедливо сконцентрировался на обороне. "Реал" же не мог создать ничего. Полная капитуляция.

Теперь осталось "Атлетико" завтра одолеть "Кадис"... А потом еще несколько таких туров – и интрига умрет окончательно. Хотя нет. С такой игрой "Реала" интрига будет держаться до последнего: интрига, попадет ли белый Мадрид в зону Лиги чемпионов.

Примера. 21-й тур. Реал - Леванте 1:2. Еще один шаг к коронации Атлетико - изображение 4

Мадрид. Стадион "Альфредо Ди Стефано"
"Реал" - "Леванте" 1:2
Голы: Марко Асенсио 13 - Хосе Моралес 32, Рохер Марти 78

"Реал": Тибо Куртуа, Эдер Милитао, Рафаэль Варан, Тони Кроос, Карим Бензема (Мариано 82), Эден Азар (Винисиус Жуниор 60), Карлос Каземиро, Альваро Одриосола, Лука Модрич, Ферлан Менди, Марко Асенсио (Серхио Аррибас 82)

"Леванте": Айтор Фернандес, Неманья Радоя, Оскар Дуарте, Серхио Леон (Энис Барди 60), Хосе Моралес (Дани Гомес 76), Микаэль Мальса (Рубен Рочина 60), Серхио Постиго, Карлос Клерк, Хорхе Мирамон, Гонсало Мелеро, Рохер Марти (Рубен Везу 83)

Предупреждения: Карлос Каземиро 90 - Микаэль Мальса 50, Гонсало Мелеро 72
Удаление: Эдер Милитао 9
Нереализованный пенальти: Рохер Марти 64

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В статье: Зинедин Зидан Чемпионат Испании Реал (Мадрид) Леванте (Валенсия)
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Комментарии (51)
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oda1979 (Запорожье)
30.01.2021 в 20:15
Все это печально. Пенсионеры напрягатся не могут, а те кто должен (Азар, Асенсио и далее по списку) не хотят. Да думается и не могут таскать рояль. Разве что только в подиграше способны. Менять полсостава - это писец.
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0
0
Просто Квашин (Харьков)
30.01.2021 в 20:13
Бег за Барсою коварен. Иногда несет он вред. Вот шагает гордо парень. Весь по-барсовски одет. У него в ушах сережки. Красный-синий клатч в руке. В цвет со стразами сапожки На высоком каблуке. В джинсах тесновато попе. Из пупка торчит кольцо. И на зависть мадридистам Бородатое лицо... Бег за Барсою коварен. Если честно, без прикрас, Кто-то скажет: “Крутой парень!”, Ну а кто-то: “Пиде раст !!!.”
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+1
0
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Alex7Chapman (Кропивницький)
30.01.2021 в 20:05
РЕАЛісти наших б'ютьфуфлостадо розпоясалося - шепетівського збоченого дегенерата-мессодрочера у БАН, тварюку, там йому місце!
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-2
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Red_Cat (Салоники)
30.01.2021 в 20:09
тебе пора подмыться и бегом бежать в бар "Голубая устрица"
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0
-2
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Alex7Chapman (Кропивницький)
30.01.2021 в 20:16
30.01.2021 в 20:09фуфлолайнозйобни!
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0
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Барселиниус (землянин)
30.01.2021 в 20:02
Да, кстати, братья-барселонцы, шутки шутками, а завтра нам надо кровь из носу выиграть у басков. И им отомстим и Реал догоним. И перегоним...
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+2
-3
Просто Квашин (Харьков)
30.01.2021 в 20:07
Да, кстати, братья-барседроченцы, шутки шутками, а завтра нам надо сперма из члена выиграть у басков. И им отомстим и Реал догоним. И перегоним...
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+2
-1
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
30.01.2021 в 20:08
Да, кстати, отбросы общества - мадридасы, шутки шутками, а в этом году вы не будете в зоне Лиги Чемпионов. И перес не поможет!!!
+1
-3
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
30.01.2021 в 20:15
Дуриан, ты уже тут звездел, что РМ не выйдет из группы ЛЧ и будет играть в ЛЕ. А Реал не только вышел, а занял первое место, в отличие от ФКБ, которая обосралась в последнем туре с Юве 0:3 с дублем КР и вышла на ПСЖ с Покетино
0
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Alex7Chapman (Кропивницький)
30.01.2021 в 20:10
30.01.2021 в 20:02 - з психпалатифуфлодрочере, диви не вибіжи АТЛЕТІК ПЕРЕМОЖЕ каталонський недогранд перший раз буду за сєпаратистських басків уболівати - але якщо пригадати - то КАТАЛОНІЯ -найсепаратистський регіон ІСПАНІЇ тому різниці майже немає (а от на футбольному рівні - Атлетік підсмажить фуфлонські пукани
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-1
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hardcorepwnz (Украина)
30.01.2021 в 19:58
Зашёл на пост об РМ, а тут одни каталонцы. Пацаны, вы же помните, что у нас чемпионат поддавков, сегодня наши обделались, завтра ваши.
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Барселиниус (землянин)
30.01.2021 в 19:56
А ведь ещё 4 месяца назад Реал был якобы чемпионом. Шо ж случилось, а? Не туда свистят? Ой же ж лишенько, горе то яке.. ой вэй..
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-4
Просто Квашин (Харьков)
30.01.2021 в 20:12
Бег за Барсою коварен. Иногда несет он вред. Вот шагает гордо парень. Весь по-барсовски одет. У него в ушах сережки. Красный-синий клатч в руке. В цвет со стразами сапожки На высоком каблуке. В джинсах тесновато попе. Из пупка торчит кольцо. И на зависть мадридистам Бородатое лицо... Бег за Барсою коварен. Если честно, без прикрас, Кто-то скажет: “Крутой парень!”, Ну а кто-то: “Пиде раст !!!.”
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0
-1
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Red_Cat (Салоники)
30.01.2021 в 19:50
пошла утечка информации из стана мадридской помойки. после матча в раздевалке белых крыс разгорелся нешуточный дебош, вроде как даже с рукоприкладством. якобы участие принимали гнида-рамос и каземиро, а под раздачу попал милитао. возможно еще кто-то, пока подробностей нет.
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hardcorepwnz (Украина)
30.01.2021 в 19:55
Лучше бы ты под раздачу попал, ночью где-то
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Red_Cat (Салоники)
30.01.2021 в 20:01
ты бы лучше уроки шел делать
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hardcorepwnz (Украина)
30.01.2021 в 20:03
Ты то сделал уже?
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Барселиниус (землянин)
30.01.2021 в 19:50
Таки завтра будет ещё веселее..
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
30.01.2021 в 19:39
Порадовала работа арбитров в этом матче. Уверенно, смело, не оглядываясь на старикашку Переса отработала бригада арбитров. Браво! А вот дряхлеющий президент Реала явно утратил нюх. Поставил своего арбитра на матч Барсы, чтобы тот навредил Барсе, надеясь при этом, что легко обыграет у себя дома середняка Лиги, который давно не выигрывал в гостях в чемпионате и, который среди недели играл. А поставь Перес Матео Лаоса на этот матч, результат уж точно был бы другим. То лысое чудо с невозмутимым видом придумало бы карточку игроку Леванте (симуляция) в эпизоде с удалением игрока Реала. Да и во время второго гола гостей, наверняка остановил бы матч, чтобы арбитр в кабине VAR нарисовал офсайд. Радует, что есть ещё в Ла Лиге арбитры, которые дорожат своим именем. Будь все такие арбитры, как сегодня, Реал болтался бы во второй десятке.
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Просто Квашин (Харьков)
30.01.2021 в 19:43
..оно уже дрочит на Леванте... А как-же бородатый Гомик ??? Он что, в Леванте перейдет ???
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Alex_ForzaMilan (Київ)
30.01.2021 в 19:46
Вітаю з поверненням. Питання до тебе: чи піде з Барси Мессі? Чи краще для Барси і для Мессі, якщо він піде? Ну, Атлетіко - чемпіон, це вже було ясно і раніше.
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Red_Cat (Салоники)
30.01.2021 в 19:52
Атлетико будет чемпионом Испании, Барса возьмет кубок Испании.
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
30.01.2021 в 20:10
Приветствую, Милан. По Месси станет ясно после выборов президента. Атлетико, почти чемпион. Время покажет.
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Alex7Chapman (Кропивницький)
30.01.2021 в 19:55
Alex_ForzaMilan (Київ) 30.01.2021 в 19:46легкий тролінг мессоманів
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Барселиниус (землянин)
30.01.2021 в 20:08
Полное отсутствие троллинга для Чапы означает, как лёгкий.. Чухан блъ..
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Alex7Chapman (Кропивницький)
30.01.2021 в 19:56
30.01.2021 в 19:39дуріан сцикливе брехло!
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0
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
30.01.2021 в 20:08
Шизоидный Алень очень любит давать инфу, но только так, выборочно. Так вот, спец инфа для Аленя и его стадных почитателей : долги Барсы составляют 1.173 млрд евро, а краткосрочные долги, которые надо отдавать в ближайшее время - 730 лямов. Чистый убыток клуба за прошлый год - 488 ляма. Сейчас идут переговоры с просьбой об отсрочки выплаты долгов до июля. Структура долгов тоже печальная: 266 ляма кредитным учреждениям, 197 ляма должна клубам за купленных игроков, львиная доля это за де Йонга и Коутиньо. Фонд заработной платы - 74%у ФКБ, при том , что потолок, введённый Ла Лигой составляет 70%, денег на зарплаты нет, в декабре Барса взяла очередной кредит, чтоб выплатить зарплату, но деньги до игроков не дошли. Клуб просит футболистов подождать до февраля... А, и да: Перес, конечно, старый банкрот, но деньги всё же при нём...
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0
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Барселиниус (землянин)
30.01.2021 в 20:13
О, а вот и дохтур Педридезио со своей бухгалтерией нэ забарывся. Пидрахуй блъ..
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0
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
30.01.2021 в 20:16
Информация для шизоидного Аленя из винницы. У тебя не получилось подсластить себе горечь от того, что твой Реал размазали в пыль. В строке поиска любой желающий забьёт и найдет инфу по фразе - "Долг Реала составляет 901 млн. евро". Как минимум, и Барса и позорный Реал, что касается финансов, в равных условиях. Но преимущество Барсы в том, что они по ходу сезона перестраиваются и играю молодыми игроками. В то время, как престарелые пенсионеры из Мадрида уже не бегают и явно портят борозду. А заменить некем...
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Барселиниус (землянин)
30.01.2021 в 19:34
Как я и писал в анонсе, сегодня вечером будет весело.
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Просто Квашин (Харьков)
30.01.2021 в 19:40
к тебе любимый придет ??? ...Darian Clark (Montreal - Quebe...???
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Red_Cat (Салоники)
30.01.2021 в 19:31
В этом сезоне чемпионом Испании будет Атлетико. А зидан в очердной раз подтвердит свое кредо: "сезон без трофеев".
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Барселиниус (землянин)
30.01.2021 в 19:40
И свою профнепригодность.
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Alex7Chapman (Кропивницький)
30.01.2021 в 19:58
тухляве рудолайно Атлетіко - чемпіон РЕАЛ - віце-чемпіон а Барселона - поза зоною ЛЄ
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Alex7Chapman (Кропивницький)
30.01.2021 в 19:59
30.01.2021 в 19:40 - на барсодрочарнюпутошавко!
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Барселиниус (землянин)
30.01.2021 в 20:15
Чапа, не шали, выпорю..
0
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Запорізьке Торпедо (zp)
30.01.2021 в 19:25
оо, сегодня праздник у аналонских девчат) зидан зоибал
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Red_Cat (Салоники)
30.01.2021 в 19:31
сегодня праздник в редакции: там будет бар "Голубая устрица"
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+4
-3
Рыдал (Мадрид) (Madrid )
30.01.2021 в 19:23
Ахахаха заглотили сперматозоидные . Бугага
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Просто Квашин (Харьков)
30.01.2021 в 19:34
рыгалу кто-то за щеку запустил...так радуется, с трусов выпрыгивает....
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+3
-2
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Blackboria (Тернопіль)
30.01.2021 в 19:17
Отакої, яка несподіванка 1 - 2 Алграбік, твій улюблений рахунок чи може у тебе тільки 2 - 1 підходить?
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-4
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Alex7Chapman (Кропивницький)
30.01.2021 в 20:00
чорнодупийборька-шморька сцикливий мессомане, зйобни!!!
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-2
Trztrqtr (Украина)
30.01.2021 в 19:13
Я игры Реала не смотрю. Но после фиаско в кубке из Лунина сделали чуть ли не врага по одной игре. Вопрос-че там Куртуа, тащит?
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0
Игорь84 (Киев)
30.01.2021 в 19:21
а Куртуа, кстати, тащит
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0
-1
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Барселиниус (землянин)
30.01.2021 в 19:38
Таки потащил сегодня пеналь
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0
-2
Trztrqtr (Украина)
30.01.2021 в 19:39
Ок. Тогда вопросов нет
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0
0
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mafan (Рівне)
30.01.2021 в 19:10
Уря! Нехай хтось аби не Реал__
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+5
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Alex7Chapman (Кропивницький)
30.01.2021 в 20:03
мафан урЯкатимеш, сцикливий фуфлоністе на БАНі ти в боргу перед Семйоном, не забув!?
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0
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Spokoyno (Киев)
30.01.2021 в 19:10
Реал че... чи ЧО
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Spokoyno (Киев)
30.01.2021 в 19:24
ТАМ БУЛО Так рання втрата гравця, утім все ж таки забила... Але програвати на своєму полі середнячку? І хто там під моїм дописом, що обидва "скакуна ЛаЛіги шкандибають на всі чотири ноги" поставив мінус? ДітЛОХИ
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hardcorepwnz (Украина)
30.01.2021 в 20:00
Как будто вы не проигрывали на своём поле середнячку. Только если бы у вас игрока удалили на 10 минуте, вы бы тут все за*рали Пересом, купленными судьями и нефартом
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