  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Примера. 21-й тур. Валенсия одолела Эльче, отведя тренера из-под удара
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Примера. 21-й тур. Валенсия одолела Эльче, отведя тренера из-под удара

Испания
(1 голосов)

Важный результат для Лос Чес

Примера. 21-й тур. Валенсия одолела Эльче, отведя тренера из-под удара
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Речь шла о том, что Хави Грасия может быть уволен в случае не победы "Валенсии" над "Эльче". Тренер, если честно, не тот, на кого в ситуации с упадком "Лос Чес" стоит вешать всех собак, но здесь свою роль играло имя соперника.

"Эльче" – новичок лиги, аутсайдер турнира, поэтому "Валенсия" должна была побеждать его несмотря ни на что. С задачей Хави Грасия справился, хотя игра далека от идеала.

Но главное – результат. Васс забил ударом головой после подачи Гуедеша с фланга, а Карлос Солер потерял несколько идеальных шансов, учитывая и пенальти. Карлос мог придать этой победе солидности, хотя и так нормально. "Валенсия" добыла лишь вторую победу за последние двенадцать туров. Важно и то, что "Эльче" защитникам "Валенсии" проблем практически не создал.

Немного "летучие мыши" расправят крылья после этого результата.

Примера. 21-й тур. Валенсия одолела Эльче, отведя тренера из-под удара - изображение 1

Валенсия. Стадион "Месталья"
"Валенсия" - "Эльче" 1:0
Гол: Даниэль Васс 22

"Валенсия": Хауме Доменек, Тьерри Корреа, Ману Вальехо (Ли Кан Ин 74), Габриэл Паулиста, Гонсалу Гуэдеш (Юнус Муса 87), Хосе Луис Гайя, Даниэль Васс, Урош Рачич, Максимилиано Гомес, Уго Санмартин, Карлос Солер

"Эльче": Эдгар Бадия, Диего Гонсалес, Иван Марконе, Гонсало Верду, Лукас Бое, Тете Моренте, Рауль Гути (Виктор Родригес 81), Хосан Фернандес (Мигель Анхель Сифуэнтес 46), Антонио Барраган (Пере Милья 46), Эмилиано Ригони (Гидо Каррильо 77), Хоан Мохика

Предупреждения: Даниэль Васс 70 - Гонсало Верду 3, Антонио Барраган 33, Тете Моренте 42, Иван Марконе 48, Диего Гонсалес 65, Эмилиано Ригони 74, Виктор Родригес 90+1
Нереализованный пенальти: Карлос Солер 34

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Валенсия (Испания) Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Чемпионат Испании Вильярреал Эльче (Испания)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...