Примера. 21-й тур. Валенсия одолела Эльче, отведя тренера из-под удара

Речь шла о том, что Хави Грасия может быть уволен в случае не победы "Валенсии" над "Эльче". Тренер, если честно, не тот, на кого в ситуации с упадком "Лос Чес" стоит вешать всех собак, но здесь свою роль играло имя соперника.

"Эльче" – новичок лиги, аутсайдер турнира, поэтому "Валенсия" должна была побеждать его несмотря ни на что. С задачей Хави Грасия справился, хотя игра далека от идеала.

Но главное – результат. Васс забил ударом головой после подачи Гуедеша с фланга, а Карлос Солер потерял несколько идеальных шансов, учитывая и пенальти. Карлос мог придать этой победе солидности, хотя и так нормально. "Валенсия" добыла лишь вторую победу за последние двенадцать туров. Важно и то, что "Эльче" защитникам "Валенсии" проблем практически не создал.

Немного "летучие мыши" расправят крылья после этого результата.

Валенсия. Стадион "Месталья"

"Валенсия" - "Эльче" 1:0

Гол: Даниэль Васс 22

"Валенсия": Хауме Доменек, Тьерри Корреа, Ману Вальехо (Ли Кан Ин 74), Габриэл Паулиста, Гонсалу Гуэдеш (Юнус Муса 87), Хосе Луис Гайя, Даниэль Васс, Урош Рачич, Максимилиано Гомес, Уго Санмартин, Карлос Солер

"Эльче": Эдгар Бадия, Диего Гонсалес, Иван Марконе, Гонсало Верду, Лукас Бое, Тете Моренте, Рауль Гути (Виктор Родригес 81), Хосан Фернандес (Мигель Анхель Сифуэнтес 46), Антонио Барраган (Пере Милья 46), Эмилиано Ригони (Гидо Каррильо 77), Хоан Мохика

Предупреждения: Даниэль Васс 70 - Гонсало Верду 3, Антонио Барраган 33, Тете Моренте 42, Иван Марконе 48, Диего Гонсалес 65, Эмилиано Ригони 74, Виктор Родригес 90+1

Нереализованный пенальти: Карлос Солер 34