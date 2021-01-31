Потеря ориентира. Реал - Леванте 1:2. Обзор матча и видео голов

"Леванте" в последнее время стал для "Реала" крайне неудобным соперником. В прошлом году мадридцы проиграли на поле "лягушат", а сегодня – и на своей территории.

Этот результат еще раз пошатнул и без того неустойчивые позиции "Реала" в борьбе за самые высокие места. Такими темпами скоро придется говорить в контексте "сливочных" не о борьбе за чемпионство, а о борьбе за зону Лиги чемпионов.

Смотрите, как "Реал" уступил "Леванте" в рамках 21-го тура Примеры, в видеообзоре матча.

Мадрид. Стадион "Альфредо Ди Стефано"

"Реал" - "Леванте" 1:2

Голы: Марко Асенсио 13 - Хосе Моралес 32, Рохер Марти 78