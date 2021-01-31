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Потеря ориентира. Реал - Леванте 1:2. Обзор матча и видео голов

Испания
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Реал - Леванте ⋉ 1:2 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 30.01.2021 ⋇ Ла Лига на UA-Футбол

Потеря ориентира. Реал - Леванте 1:2. Обзор матча и видео голов
UA-Футбол
Новина українською

"Леванте" в последнее время стал для "Реала" крайне неудобным соперником. В прошлом году мадридцы проиграли на поле "лягушат", а сегодня – и на своей территории.

Этот результат еще раз пошатнул и без того неустойчивые позиции "Реала" в борьбе за самые высокие места. Такими темпами скоро придется говорить в контексте "сливочных" не о борьбе за чемпионство, а о борьбе за зону Лиги чемпионов.

Смотрите, как "Реал" уступил "Леванте" в рамках 21-го тура Примеры, в видеообзоре матча.

Мадрид. Стадион "Альфредо Ди Стефано"
"Реал" - "Леванте" 1:2
Голы: Марко Асенсио 13 - Хосе Моралес 32, Рохер Марти 78

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В статье: Чемпионат Испании Реал (Мадрид) Леванте (Валенсия)
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