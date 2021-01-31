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555 млн евро за 4 года: шокирующие детали контракта Месси с Барсой

Испания
(2 голосов)

Не потому ли каталонцы на грани банкротства?

555 млн евро за 4 года: шокирующие детали контракта Месси с Барсой
Новина українською

Испанская El Mundo сегодня вышла с необычной первой полосой. На ней число 555,237,619. Именно столько по информации газетчиков заработал Лионель Месси в "Барселоне" с 2017 года.

Согласно условиям сделки, в среднем за один сезон Лео зарабатывает на "Камп Ноу" 138 млн. В эту сумму входят зарплата и различные виды бонусов. Учитывая высокую ставку налога на доходы физлиц в Испании, на руки чистыми аргентинец получает 75 млн в год.

Любопытной деталью сделки являются также огромные бонусы за лояльность. Только за согласие продлить сделку в 2017-м Лео получил от клуба 115 млн.

El Mundo также информирует, что Месси уже получил 92% от заложенной в контракте суммы. Недобор связан с бонусами за победу в ЛЧ - эта вершина "Барсе" не покорилась.

Напомним, ранее "Барселона" отчиталась о долгах в размере свыше миллиарда евро. Это ставит клуб на грань банкротства.

Месси выступает за основу "Барсы" с 2005-го, забил за клуб 649 голов в 754 матчах (в том числе 15 в 23 матчах текущего сезона). За время его выступлений каталонцы выиграли 30 трофеев.

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В статье: Лионель Месси Барселона
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Источник:
Mundo Deportivo

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Комментарии (31)
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prockop4uck (Киев)
31.01.2021 в 13:08
Даже деньгами не привили любовь и преданность к клубу. Мда. Зато уже какой сезон плачутся, что в клубе денег нет
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+1
0
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CRistiano7 (Ribeira Brava da Mad)
31.01.2021 в 13:09
prockop4uck (Киев) 31.01.2021 в 13:08
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+1
0
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Alex7Chapman (Кропивницький)
31.01.2021 в 12:58
555 млн євро отримав за 4 роки МессіEl Mundo також інформує, що Мессі вже отримав 92% від закладеної в контракті суми. Недобір пов'язаний з бонусами за перемогу в ЛЧ - ця вершина "Барсі" не скорилася також раніше "Барселона" відзвітувала про борги в розмірі понад мільярд євро. Це ставить клуб на межу банкрутства. і який збіг, мені зверху над форумом випадає стаття "Спадщина Бартомеу.Барселона ще не розплатилася за трансфери 19 гравців" серед цих 19 Філіпе Коутіньо безсумнівно легендарний бразилець який вже увійшов в світову історію 2+1 у ворота Барси незабутні
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+2
0
Dr. House (Подолье)
31.01.2021 в 12:31
Как у Аленя пукан рвёт. Ждём его подружку Ануса)))
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+3
0
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CRistiano7 (Ribeira Brava da Mad)
31.01.2021 в 12:36
Dr. House (Подолье) 31.01.2021 в 12:31 Magnifico!
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+2
0
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Alex7Chapman (Кропивницький)
31.01.2021 в 12:15
раніше "Барселона" відзвітувала про борги в розмірі понад мільярд євро дуріані фуфлостадо такі - Барса процвітаєКуман і Мессі на шляху до чергового "ВЕЛИЧИЯ" 2:8 завжди у пам'яті адекватних РЕАЛістів - фуфлоністам можу порадити насолоджуватися ПРОЦВІТАННЯМ каталонського недогранду та ЕГОЇЗМОМ "ВЕЛИЧЕСТВЕННОГО" допінгованого аргентинця...
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+6
0
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Napoleone7Bonaparte (Ajaccio)
31.01.2021 в 11:59
Мессі не забив у порнодрамі2:8 з Баварією ...El Mundo також інформує, що Мессі вже отримав 92% від закладеної в контракті суми. Недобір пов'язаний з бонусами за перемогу в ЛЧ - ця вершина "Барсі" не скорилася. Нагадаємо, раніше "Барселона" відзвітувала про борги в розмірі понад мільярд євро. Це ставить клуб на межу банкрутства. Buenas tardes фуфлоністи банкрути - шизоолень на вихід на свалку!
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+5
0
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
31.01.2021 в 12:01
2-8 это не ваша победа, а вот 2-6 это ваше поражение. Как и позорные 0-3 от московской Красной Армии, как и 1-4 от Аякса во время обнуления Рамоса...
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+1
-7
bokassaLoL (Город)
31.01.2021 в 12:14
как и от динамо киев 0-4 / 0-3 2-8 это как ваше все)) максимум))а тебе кто в палату инет провел .кстати?
+6
-1
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
31.01.2021 в 12:26
Глупый алень, наше ВСЕ - это 6 трофеев в один сезон! Наше ВСЁ - это 5 трофеев в один сезон! Вершины, которые и не снились тебе, глупый алень! Что касается палаты, то ты себя сдал, если мыслишь такими категориями.. не отвлекайся, иди на укол в голову, болезненный...
0
-5
avatar
CRistiano7 (Ribeira Brava da Mad)
31.01.2021 в 12:44
CRISTIANO RONALDO EL MEJOR JUGADOR EN EL MUNDO
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+3
0
avatar
Blackboria (Тернопіль)
31.01.2021 в 11:53
Гівнюки з Ель Мундо спецом статейку випустили перед матчем з Атлетік Більбао - хочуть лишній раз на Мессі вилити лайна. Нехай краще про борги Мадріда пишуть, заздрісні підлі собаки...
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0
-5
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
31.01.2021 в 11:59
Так и есть! Бесятся мадридасы, что Барса перестраивается и выходит на хороший уровень, а педрид потерял все шансы на хоть какой-то трофей в сезоне...
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0
-5
bokassaLoL (Город)
31.01.2021 в 12:15
у абсрилоны аналонской есть шанс на трофеи?)) разве что кубок сепаратистского заповедника каталонии
+5
-1
avatar
CRistiano7 (Ribeira Brava da Mad)
31.01.2021 в 12:01
31.01.2021 в 11:53фуфло
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+3
-1
avatar
Napoleone7Bonaparte (Ajaccio)
31.01.2021 в 11:53
Згідно з умовами угоди, в середньому за один сезон Лео заробляє на "Камп Ноу" 138 млн Тільки за згоду продовжити угоду в 2017-му Лео отримав від клубу 115 млн. El Mundo також інформує, що Мессі вже отримав 92% від закладеної в контракті суми. Недобір пов'язаний з бонусами за перемогу в ЛЧ - ця вершина "Барсі" не скорилася. УСІ МИ ПАМ'ЯТАЄМО ГОЛЬОВУ ФЕЄРІЮ КАТАЛОНСЬКОГО НЕДОГРАНДУ PORNOSTAR 2:8
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+4
-1
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Blackboria (Тернопіль)
31.01.2021 в 11:57
Чапман, здрисни звідси - ти там під вчорашнім 1 - 2 щось замало коментів і смайлів написав. Іди туди лайно своє строичити, а тут зась
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+1
-5
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Alex7Chapman (Кропивницький)
31.01.2021 в 12:08
31.01.2021 в 11:57 зйобнифуфлолайно - чорнодупий боря0шморя
+3
-1
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
31.01.2021 в 11:50
Да уж. Поимела Барса лучшего футболиста мира. Клуб явно недоплатил Лео Месси несколько миллионов евро. А с другой стороны, цифры и договоренности, которые прописаны между великой Барселоной и лучшим футболистом мира - Лео Месси, наглядно показывают, почему, например, Азар и на 10% не Месси. Также, как и остальные. В том числе и посредственный португальский пенсионер. Я объясню. Итак, за что же Барса готова платить Месси по контракту - Стал чемпионом Лиги получи - 4.731.532 евро, квалифицировался в Лигу Чемпионов - получи - 624.136, Классифицировался в 1/8 ЛЧ, получи - 3.785.220, прошел в 1.4 ЛЧ - получи - 5.677.844, и т.д. Выиграл Золоту Бутсу - получи бонус!... Признан ФИФА лучшим - получи бонус ! И так, более, чем 20 пунктов. Т.е., для того, чтобы Месси это всё получил, он должен ибошить на футбольном поле, а не жрать бургеры, как Азар... Вот и вся арифметика, глупые алени...
Ответить
+2
-7
avatar
Napoleone7Bonaparte (Ajaccio)
31.01.2021 в 11:54
31.01.2021 в 11:50 шизік з шепітівської психпалати
Ответить
+5
-2
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
31.01.2021 в 11:58
31.01.2021 в 11:54 шизік з шепітівської психпалати
0
-6
Dr. House (Подолье)
31.01.2021 в 11:54
А вот и Алень с очередным шизоидным бредом
Ответить
+4
-1
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
31.01.2021 в 11:56
Да, шизоидная винница уже здесь. ты тоже заметил, алень?
0
-6
avatar
CRistiano7 (Ribeira Brava da Mad)
31.01.2021 в 12:02
FUERA 31.01.2021 в 11:50
Ответить
+4
-1
avatar
Alex7Chapman (Кропивницький)
31.01.2021 в 12:07
дуріане твоя АНАЛітика - суцільна маячня-блювотиння шизоїдного дегенерата АБСОЛЮТНО НЕ ВІДПОВІДНЕ РЕАЛЬНОСТІ
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+5
-1
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
31.01.2021 в 11:28
Алень, твой выход!: Эта информация не соответствует действительности! Вывсёврёте! Пересбанкрот!
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+8
-2
Vantala (Kharkiv)
31.01.2021 в 11:46
Я думаю он даже гордиться будет этим. Типа - лучшему в мире игроку лучшую в мире зарплату, это ж так и должно быть. А банкротство клуба то таке, не величайший в мире игрок виноват а менеджмент, плохо зарабатывают.
Ответить
+3
-1
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
31.01.2021 в 12:05
А ты разве способен думать, алень?
0
-6
avatar
Napoleone7Bonaparte (Ajaccio)
31.01.2021 в 12:22
31.01.2021 в 12:05 фуффлоолень
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+3
-1
мы за динамо (киев)
31.01.2021 в 11:00
каждому!!! пс а в усіх інших реалах шо? якось по іншому? ну там в псж чи в ліверпулях з манчестерами? я чекаю на другу серію кіна.
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0
-2
Arni-86 (Одесса)
31.01.2021 в 10:42
Это все такое... где новости про Коваленко, вылетел в Бергамо или нет, собрал ли чемоданы.... давно ничего не слышно
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+3
0


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