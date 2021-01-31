555 млн евро за 4 года: шокирующие детали контракта Месси с Барсой

Испанская El Mundo сегодня вышла с необычной первой полосой. На ней число 555,237,619. Именно столько по информации газетчиков заработал Лионель Месси в "Барселоне" с 2017 года.

Согласно условиям сделки, в среднем за один сезон Лео зарабатывает на "Камп Ноу" 138 млн. В эту сумму входят зарплата и различные виды бонусов. Учитывая высокую ставку налога на доходы физлиц в Испании, на руки чистыми аргентинец получает 75 млн в год.

Любопытной деталью сделки являются также огромные бонусы за лояльность. Только за согласие продлить сделку в 2017-м Лео получил от клуба 115 млн.

El Mundo также информирует, что Месси уже получил 92% от заложенной в контракте суммы. Недобор связан с бонусами за победу в ЛЧ - эта вершина "Барсе" не покорилась.

Напомним, ранее "Барселона" отчиталась о долгах в размере свыше миллиарда евро. Это ставит клуб на грань банкротства.

Месси выступает за основу "Барсы" с 2005-го, забил за клуб 649 голов в 754 матчах (в том числе 15 в 23 матчах текущего сезона). За время его выступлений каталонцы выиграли 30 трофеев.