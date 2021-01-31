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Без Пике, Бускетса, Фати и Коутиньо. Заявка Барселоны на Атлетик

Испания
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У каталонцев серьезные кадровые проблемы

Без Пике, Бускетса, Фати и Коутиньо. Заявка Барселоны на Атлетик
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"Барселона" огласила заявку на матч 21-го тура против "Атлетика".

К поединку успел восстановиться Серхи Роберто. Однако Жерар Пике, Ансу Фати, Филиппе Коутиньо и Серджиньо Дест всё ещё пребывают в лазарете. А Серхио Бускетс пропустит игру из-за перебора карточек.

Матч "Барселона" – "Атлетик" начнётся в 22:00. Недавно баски победили в аналогичной противостоянии за Суперкубок Испании.

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В статье: Атлетик (Бильбао) Барселона
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