Без Пике, Бускетса, Фати и Коутиньо. Заявка Барселоны на Атлетик

"Барселона" огласила заявку на матч 21-го тура против "Атлетика".

К поединку успел восстановиться Серхи Роберто. Однако Жерар Пике, Ансу Фати, Филиппе Коутиньо и Серджиньо Дест всё ещё пребывают в лазарете. А Серхио Бускетс пропустит игру из-за перебора карточек.

???????? Sergi Roberto recibe el alta médica



❌Piqué, Ansu, Coutinho y Dest son bajas por lesión y Busquets por sanciónhttps://t.co/WDNAcPfzx5 — Tiempo de Juego (@tjcope) January 31, 2021

Матч "Барселона" – "Атлетик" начнётся в 22:00. Недавно баски победили в аналогичной противостоянии за Суперкубок Испании.