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Без Пике, Бускетса, Фати и Коутиньо. Заявка Барселоны на Атлетик
У каталонцев серьезные кадровые проблемы
"Барселона" огласила заявку на матч 21-го тура против "Атлетика".
К поединку успел восстановиться Серхи Роберто. Однако Жерар Пике, Ансу Фати, Филиппе Коутиньо и Серджиньо Дест всё ещё пребывают в лазарете. А Серхио Бускетс пропустит игру из-за перебора карточек.
???????? Sergi Roberto recibe el alta médica— Tiempo de Juego (@tjcope) January 31, 2021
❌Piqué, Ansu, Coutinho y Dest son bajas por lesión y Busquets por sanciónhttps://t.co/WDNAcPfzx5
Матч "Барселона" – "Атлетик" начнётся в 22:00. Недавно баски победили в аналогичной противостоянии за Суперкубок Испании.
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