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СМИ: Зидан находится на грани увольнения из Реала
Сезон для "сливочных" складывается не лучшим образом
Зинедин Зидан находится на грани увольнения с поста главного тренера "Реала", сообщает испанское издание Sport.
Вчерашнее поражение от "Леванте" (1:2) серьёзно ударила по позициям французского специалиста. Теперь отставание от "Атлетико" в Ла Лиге составляет 7 очков, при том, что у последних ещё и имеется 2 матча в запасе.
В клубе понимают, что рискуют остаться без трофеев в нынешнем сезона, поэтому готовы на радикальные изменения. В случае потери очков с "Уэской" в следующем туре они могут наступить.
Президент "сливочных" Флорентино Перес с советниками начал подбирать список потенциальных преемников Зидана. Помимо результатов, Переса не устраивает плохая физическая форма команды, атмосфера в раздевалке и отсутствие тактической гибкости коллектива. Также он остался не в восторге от аренды Мартина Одегора в "Арсенал".
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