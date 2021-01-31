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СМИ: Зидан находится на грани увольнения из Реала

Испания
(1 голосов)

Сезон для "сливочных" складывается не лучшим образом

СМИ: Зидан находится на грани увольнения из Реала
Новина українською

Зинедин Зидан находится на грани увольнения с поста главного тренера "Реала", сообщает испанское издание Sport.

Вчерашнее поражение от "Леванте" (1:2) серьёзно ударила по позициям французского специалиста. Теперь отставание от "Атлетико" в Ла Лиге составляет 7 очков, при том, что у последних ещё и имеется 2 матча в запасе.

В клубе понимают, что рискуют остаться без трофеев в нынешнем сезона, поэтому готовы на радикальные изменения. В случае потери очков с "Уэской" в следующем туре они могут наступить.

Президент "сливочных" Флорентино Перес с советниками начал подбирать список потенциальных преемников Зидана. Помимо результатов, Переса не устраивает плохая физическая форма команды, атмосфера в раздевалке и отсутствие тактической гибкости коллектива. Также он остался не в восторге от аренды Мартина Одегора в "Арсенал".

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В статье: Флорентино Перес Зинедин Зидан Реал (Мадрид)
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Комментарии (9)
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
31.01.2021 в 15:36
Нужно продлить контракт с Зиданом и со всеми игроками!
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0
-3
Dr. House (Подолье)
31.01.2021 в 15:44
Да и дать Барсе пожизненное обеспечение Вальверде, Сетьену и Куману совместно с Бармалееем, а также 50% доходов ежемесячно платить гному, который поднял Барсу до невиданных высот , а потом опустил до невиданных низот
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+3
0
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Napoleone7Bonaparte (Ajaccio)
31.01.2021 в 15:52
Dr. House (Подолье) 31.01.2021 в 15:44 кіКА сетьєн подарував Барсі "величие" 2:8 ЛеоМессі посприяв цьому сподіваємося куман не зійде з цього шляху до АБСОЛЮТНОГО "ВЕЛИЧИЯ" каталонського PORNOSTAR
0
0
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Napoleone7Bonaparte (Ajaccio)
31.01.2021 в 15:49
31.01.2021 в 15:36
Ответить
0
0
Valerii_Krykun (Wroclaw)
31.01.2021 в 14:40
Давно пора і диркуа хай з собою заберає
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+2
0
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Cannabis Sativa (Луцк)
31.01.2021 в 14:20
Да там 90% команды увольнять надо. Ветераны (Рамос, Бензема, Модрич) уже не выгребают. А новички (Азар, Бэйл, Йович), попадая в Реал, стремительно деградируют.
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+2
-2
Valerii_Krykun (Wroclaw)
31.01.2021 в 14:41
Рамос не вибігає?
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+2
-1
kre4et (Киев)
31.01.2021 в 14:57
Бейл новичек реала?! Из трех названных новичков, только Азар сейчас в реале
0
-1
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satellite (Харьков)
31.01.2021 в 14:16
Давно пора.
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+4
0


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