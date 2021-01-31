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Месси подаст в суд на издание, которое опубликовало данные его зарплаты
Аргентинец сделал свой ход
Адвокат нападающего "Барселоны" Лионеля Месси готовит подать судебный иск на испанскую газету "EL Mundo" за
Пока официальных обращений от Месси или его окружения на счет опровержения или подтверждения информации от мадридского издания не было.
Напомним, что игрок с момента переоформления нового соглашения в 2017 году уже заработал более 500 млн евро, в то время как долг "Барселоны" на данный момент составляет около миллиарда евро.
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