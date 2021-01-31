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Месси подаст в суд на издание, которое опубликовало данные его зарплаты

Испания
(1 голосов)

Аргентинец сделал свой ход

Месси подаст в суд на издание, которое опубликовало данные его зарплаты
Новина українською

Адвокат нападающего "Барселоны" Лионеля Месси готовит подать судебный иск на испанскую газету "EL Mundo" за публикацию копии его контракта. Также аргентинская сторона изучает возможность привлечения к ответственности работников "блаугранас", которые имели доступ к сделке.

Пока официальных обращений от Месси или его окружения на счет опровержения или подтверждения информации от мадридского издания не было.

Напомним, что игрок с момента переоформления нового соглашения в 2017 году уже заработал более 500 млн евро, в то время как долг "Барселоны" на данный момент составляет около миллиарда евро.

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В статье: Лионель Месси Барселона Ла Лига
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Источник:
El Barça juga a RAC1

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Комментарии (10)
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Spokoyno (Киев)
31.01.2021 в 15:48
Спочатку укладаємо угоду з вимогами до її конфіденційності... А коли вчергове треба виправдатись та все звалити на Мессі "зливаємо" її. Ну по-перше, домовлялися дві сторони. По-друге, навряд чи Клуб не мав наміру заробити, ще більше... І по-трете, зрозуміло чому хтось зі шмарклями покинув ЛаЛігу. Чи не забагато Ліонель заробив... НЕ ЗНАЮ! То у порівнянні з моєю пенсією ШОКуючи цифри, але для кращих банкірів, бізнесменів та гравців і акторів не мені судити... Все одно нічого не відломиться.
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+1
-1
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
31.01.2021 в 15:33
Учитывая тот факт, что контракт Месси это частный документ регулирующий на принципах конфиденциальности отношения игрока и клуба, уже сейчас можно поздравить Лео Месси с тем, что очень скоро он разбогатеет на очень круглую сумму. Потому что, ни клуб Барселона, ни, тем более, сам Лео Месси, своё согласие на опубликование контракта не давали. И, если учесть, что во всем цивилизованном мире ЗАКОНЫ на стороне частной собственности и неприкосновенности личной жизни, отмазаться у Эль Мундо не получится.
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+2
-5
Dr. House (Подолье)
31.01.2021 в 15:39
Алєнь буде по всьому адвокатом Мессі. Суд їх виправдає як психічно неосуджених
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+2
-1
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CRistiano7 (Ribeira Brava da Mad)
31.01.2021 в 15:42
31.01.2021 в 15:33 збочений мессоман з шепетівської психушки!
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+2
-1
pilips111 (Чернигов)
31.01.2021 в 15:32
Сейчас ещё по суду немного заработает, супер.
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0
-1
bokassaLoL (Город)
31.01.2021 в 15:15
а что, зп была черной? и ее нужно скрывать?)))
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+1
0
янковский ян (Запорожье)
31.01.2021 в 15:05
Или статья неправильно переведена или что то другое. Нельзя подать в суд на издание которое дало ПРАВДИВУЮ информацию. Можно подать в суд на клуб за утечку информации.
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+3
-1
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FIO7VIOLETA (FLORENTIA)
31.01.2021 в 15:24
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+3
-1
avatar
Napoleone7Bonaparte (Ajaccio)
31.01.2021 в 14:50
Мессі - дорогийдопінгований лузер-недобоксер... El Mundo - Messi Adios
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+4
-2
ещё не специалист (Кривой Рог)
31.01.2021 в 14:36
"Барса" в долгах? Ужас !!! А кто бухгалтер??? Неужели тот самый Месси? Или где?
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+4
-3


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