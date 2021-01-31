Месси подаст в суд на издание, которое опубликовало данные его зарплаты

Адвокат нападающего "Барселоны" Лионеля Месси готовит подать судебный иск на испанскую газету "EL Mundo" за публикацию копии его контракта . Также аргентинская сторона изучает возможность привлечения к ответственности работников "блаугранас", которые имели доступ к сделке.

Пока официальных обращений от Месси или его окружения на счет опровержения или подтверждения информации от мадридского издания не было.

Напомним, что игрок с момента переоформления нового соглашения в 2017 году уже заработал более 500 млн евро, в то время как долг "Барселоны" на данный момент составляет около миллиарда евро.