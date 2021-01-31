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Лучший бомбардир Сельты восстановился после травмы

Испания
(1 голосов)

Команде очень не хватало Аспаса

Лучший бомбардир Сельты восстановился после травмы
Новина українською

Форвард "Сельты" Яго Аспас восстановился после травмы и может выйти на поле в сегодняшней игре с "Гранадой", сообщает Marca.

Из-за проблем с бедром 33-летний ветеран пропустил последний месяц.

За время отсутствия лидера команда проиграла 3 из 4 матчей.

На счету Аспаса 9 из общекомандных 24 голов "Сельты" в Ла Лиге в этом сезоне.

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В статье: Яго Аспас Сельта (Виго)
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