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Лучший бомбардир Сельты восстановился после травмы
Команде очень не хватало Аспаса
Форвард "Сельты" Яго Аспас восстановился после травмы и может выйти на поле в сегодняшней игре с "Гранадой", сообщает Marca.
Из-за проблем с бедром 33-летний ветеран пропустил последний месяц.
За время отсутствия лидера команда проиграла 3 из 4 матчей.
На счету Аспаса 9 из общекомандных 24 голов "Сельты" в Ла Лиге в этом сезоне.
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