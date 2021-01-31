Лучший бомбардир Сельты восстановился после травмы

Форвард "Сельты" Яго Аспас восстановился после травмы и может выйти на поле в сегодняшней игре с "Гранадой", сообщает Marca.

Из-за проблем с бедром 33-летний ветеран пропустил последний месяц.

За время отсутствия лидера команда проиграла 3 из 4 матчей.

На счету Аспаса 9 из общекомандных 24 голов "Сельты" в Ла Лиге в этом сезоне.