  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Примера. 21-й тур. Скучная ничья Алавеса и Хетафе
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Примера. 21-й тур. Скучная ничья Алавеса и Хетафе

Испания
(1 голосов)

Матчи грандов - в отдельных материалах

Примера. 21-й тур. Скучная ничья Алавеса и Хетафе
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Этой ничьей "Алавес" прервал четырехматчевую серию из поражений. "Хетафе" хотя бы частично реабилитировался за поражение 1:5 в прошлом туре от "Атлетика". Частично, потому что не пропустил, но и не забил. В целом, этот результат хорошо вписывается в серию нестабильности "городских": два поражения, две победы и ничья в пяти последних турах.

В процессе описания этого матча нужно искать изюминки, ведь о самой игре говорить нечего: "Хетафе" нанес шесть ударов по воротам, "Алавес" – пять. По одному попаданию в створ на каждую из команд.

Скупая на моменты игра, бледное впечатление от поединка.

Примера. 21-й тур. Скучная ничья Алавеса и Хетафе - изображение 1

Хетафе. Стадион "Колизеум Альфонсо Перес"
"Хетафе" - "Алавес" 0:0

"Хетафе": Рубен Яньес, Такефуса Кубо (Франсиско Портильо 79), Хайме Мата, Карлос Аленья (Родригес Анхель 79), Марк Кукурелла Сасета, Хавьер Этчейта, Мауро Арамбарри, Дамиан Суарес, Неманья Максимович, Софьян Чакла, Давид Тимор

"Алавес": Фернандо Пачеко, Рубен Дуарте, Хоселу, Луис Роха (Адриан Марин 83), Чимо Наварро, Томас Пина, Дейверсон Брум (Родриго Батталья 79), Флорьян Лежён, Мануэль Гарсия, Альберто Родригес, Мартин Агиррегарибия Падилья (Хота Пелетейро 90+2)

Предупреждения: Мауро Арамбарри 9, Дамиан Суарес 78, Рубен Яньес 83 - Флорьян Лежён 24, Мануэль Гарсия 57, Чимо Наварро 90+3

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Сельта (Виго) Гранада (Испания) Алавес (Витория-Гастейс) Хетафе (Испания)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...