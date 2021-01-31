Примера. 21-й тур. Скучная ничья Алавеса и Хетафе

Этой ничьей "Алавес" прервал четырехматчевую серию из поражений. "Хетафе" хотя бы частично реабилитировался за поражение 1:5 в прошлом туре от "Атлетика". Частично, потому что не пропустил, но и не забил. В целом, этот результат хорошо вписывается в серию нестабильности "городских": два поражения, две победы и ничья в пяти последних турах.

В процессе описания этого матча нужно искать изюминки, ведь о самой игре говорить нечего: "Хетафе" нанес шесть ударов по воротам, "Алавес" – пять. По одному попаданию в створ на каждую из команд.

Скупая на моменты игра, бледное впечатление от поединка.

Хетафе. Стадион "Колизеум Альфонсо Перес"

"Хетафе" - "Алавес" 0:0

"Хетафе": Рубен Яньес, Такефуса Кубо (Франсиско Портильо 79), Хайме Мата, Карлос Аленья (Родригес Анхель 79), Марк Кукурелла Сасета, Хавьер Этчейта, Мауро Арамбарри, Дамиан Суарес, Неманья Максимович, Софьян Чакла, Давид Тимор

"Алавес": Фернандо Пачеко, Рубен Дуарте, Хоселу, Луис Роха (Адриан Марин 83), Чимо Наварро, Томас Пина, Дейверсон Брум (Родриго Батталья 79), Флорьян Лежён, Мануэль Гарсия, Альберто Родригес, Мартин Агиррегарибия Падилья (Хота Пелетейро 90+2)

Предупреждения: Мауро Арамбарри 9, Дамиан Суарес 78, Рубен Яньес 83 - Флорьян Лежён 24, Мануэль Гарсия 57, Чимо Наварро 90+3