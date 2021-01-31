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Примера. 21-й тур. Атлетико выигрывает перестрелку у Кадиса. Отрыв увеличивается

Испания
(1 голосов)

Отрыв от Барсы и Реала - конкурентов в борьбе за чемпионство

Примера. 21-й тур. Атлетико выигрывает перестрелку у Кадиса. Отрыв увеличивается
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

С "Атлетико" все очень просто: команда играет в привлекательный футбол, четко видит перед собой цель, получает удовольствие от процесса. Никаких распрей, страданий, лицемерия, как это наблюдается у конкурентов.

Примера. 21-й тур. Атлетико выигрывает перестрелку у Кадиса. Отрыв увеличивается - изображение 1

Идут мадридцы по чемпионскому графику. Пятьдесят очков после 19-ти туров (первый круг) – это повторение результата сезона 2013/14, когда Диего Симеоне в первый и пока что последний раз выиграл чемпионский титул с "Атлетико". Оценивая сегодняшнюю ситуацию, надо сказать, что только чудо может помешать мадридцам первыми прийти к финишу.

С "Кадисом" не было просто, но в таких поединках закаляется характер. Команды устроили перестрелку, а на передовой выступили Луис Саурес и Альваро Негредо. Форвард "Атлетико" забил шикарным ударом со штрафного и с пенальти (Лемар подставился под фол), форвард "Кадиса" ответил отличным обводящим ударом низом и неуклюжим, но коварным тычком мяча точно под штангу.

Примера. 21-й тур. Атлетико выигрывает перестрелку у Кадиса. Отрыв увеличивается - изображение 2

Разница в том, что у Суареса были прикрыты тылы, а у Негредо – нет. Оба форварда потеряли еще несколько возможностей отличиться, но у "Кадиса" не было почти ничего, кроме достижения Негредо (и отмененный в конце первого тайма пенальти за попадание мяча в опорную руку Сауля). А "Атлетико" забил еще дважды усилиями других игроков: Сауль классно по дуге отправил мяч в сетку легким прикосновением ноги, а Коке расстрелял рамку из свободной зоны после передачи Корреа.

Примера. 21-й тур. Атлетико выигрывает перестрелку у Кадиса. Отрыв увеличивается - изображение 3

Надо отметить, что при счете 2:3 Облак потянул сложный удар с близкого расстояния от Ивана Сапоньича, который перешел в аренду в "Кадиса" как раз из "Атлетико". То есть, эта победа – коллективная заслуга. "Атлетико" движется в правильном направлении, и уже на десять очков опережает ближайшего преследователя. С матчем в запасе.

Диего Симеоне мчится к выдающемуся достижению.

Примера. 21-й тур. Атлетико выигрывает перестрелку у Кадиса. Отрыв увеличивается - изображение 4

Кадис. "Рамон Де Карранса"
"Кадис" - "Атлетико" 2:4
Голы: Альваро Негредо 35, Альваро Негредо 71 - Луис Суарес 28, Сауль Ньигес 44, Луис Суарес 50 (пен.), Коке 88

"Кадис": Жереми Ледесма, Йенс Йонссон, Фали Хименес (Мануэль Нието 87), Маркос Лопес, Сальва Санчес, Альберто Переа, Энтони Лосано (Иван Сапоньич 66), Хуан Торрес Кала (Филип Малбашич 87), Альваро Негредо, Исаак Каркелен (Хон Гарридо 54), Хайро Искьердо (Аугусто Фернандес 87)

"Атлетико": Ян Облак, Маркос Льоренте, Лукас Торрейра (Шиме Врсалько 46), Жоау Феликс (Анхель Корреа 60), Луис Суарес (Эктор Эррера 84), Тома Лемар (Ренан Лоди 60), Стефан Савич, Сауль Ньигес (Жоффрей Кондогбиа 83), Аугусто Фелипе, Хосе Мария Хименес, Коке

Предупреждения: Хайро Искьердо 40 - Лукас Торрейра 38, Жоау Феликс 41, Шиме Врсалько 73, Коке 76, Жоффрей Кондогбиа 85

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В статье: Атлетико (Мадрид) Чемпионат Испании Кадис
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Комментарии (8)
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football_soccer (Украина)
31.01.2021 в 20:18
Суарес куражится , а каталонский датчанин ни пенку забить не может ни с линии вратарской в створ попасть.... Гениальный трансфер от Барсы
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0
0
Dr. House (Подолье)
31.01.2021 в 20:35
Трансфер в стиле Барсы последних лет десять))). Подумаешь, опять не угадали)))
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0
0
ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
31.01.2021 в 20:15
Олег опередил...Отдали Суареса за копейки, что ускорило и без того быстрое падение
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0
-4
avatar
Барселиниус (землянин)
31.01.2021 в 20:01
Чемпионство Атлетико на 80% заслуга бывшего БАРСЕЛОНЦА Луиса Суареса, подло вышвырнутого из милой его сердцу Барсы пи@арасом Бартомеу и его шестёркой Куманом, будь они прокляты.
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+1
-5
avatar
Барселиниус (землянин)
31.01.2021 в 19:56
Молодец Суарес! Тьфу на Куманя ещё раз.
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+2
-4
Игорь84 (Киев)
31.01.2021 в 19:48
а победа то "с душком" получилась (при всей моей симпатии именно к Атлетико)... вар отменивший пенальти в конце первого тайма (мяч попал в опорную руку - серьёзно??) подлил масла в огонь будущих комментов в адрес судейства, да и пенальти с какого Суарес забил второй был как говорится на усмотрение судьи. И даже при этом Атлетико мог недосчитаться очков, если бы не Облак. В общем, хорошо то, что хорошо заканчивается. С победой болельщиков матрасников!
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0
0
oda1979 (Запорожье)
31.01.2021 в 19:37
самый адекватный клуб в Испании на первом месте.
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+2
-1
Лекарь (село Дарница)
31.01.2021 в 19:32
Луис Суарес, по завершении сезона, примерит Золото Примеры. ЧТД
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+1
0


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