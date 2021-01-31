Испания
Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Серхи Роберто впервые попал в заявку Барсы с ноября прошлого года
У испанца была травма бедра
В рамках 21-го тура испанской Ла Лиги каталонская "Барселона" примет "Атлетик".
Правый защитник "блауграны" Серхи Роберто попал в заявку "сине-гранатовых" на этот поединок. Это случилось впервые с 21-го ноября 2020-го года - тогда испанец травмировал бедро в игре с мадридским "Атлетико".
В текущем сезоне 28-летний Роберто провел во всех турнирах 10 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.
Начало встречи между "Барсой" и "Атлетико" - 22:00.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Албания - Украина: LIVE аудио трансляция матча отбора на Евро-2022 по футзалу
- Коваленко подтвердил свой вылет в Бергамо
- Шахтёр - Црвена Звезда. Видео онлайн трансляция
- Лунин имеет возможность уйти из мадридского Реала в другой клуб Ла Лиги
- Великолепная девушка одноклубника Зинченко, которая борется за окружающую среду. ФОТО
- Новая звезда ТВ? Ведущая клубного канала Шахтера эффектно смотрится и в кадре, и на пляже. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...