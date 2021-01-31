Серхи Роберто впервые попал в заявку Барсы с ноября прошлого года

В рамках 21-го тура испанской Ла Лиги каталонская "Барселона" примет "Атлетик".

Правый защитник "блауграны" Серхи Роберто попал в заявку "сине-гранатовых" на этот поединок. Это случилось впервые с 21-го ноября 2020-го года - тогда испанец травмировал бедро в игре с мадридским "Атлетико".

В текущем сезоне 28-летний Роберто провел во всех турнирах 10 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.

Начало встречи между "Барсой" и "Атлетико" - 22:00.