Месси достиг отметки в 650 голов в составе Барселоны

В рамках 21-го тура испанской Ла Лиги каталонская "Барселона" принимает "Атлетик" из Бильбао.

Счет в поединке открыл капитан "блауграны" Лео Месси. Аргентинец отметился забитым мячем на 20-й минуте встречи.

Таким образом, Месси достиг отметки в 650 голов в футболке "Барсы", из них 456 в чемпионате Испании. Для этого Лионелю понадобилось сыграть 755 поединков.

Напомним, 33-летний Месси - лидер по количеству забитых мячей в истории каталонского клуба. По показателю сыгранных матчей форвард уступает только бывшему полузащитнику "Барсы" Хави - у испанца 767 матчей.