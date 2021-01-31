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Месси достиг отметки в 650 голов в составе Барселоны

Испания
(5 голосов)

Для достижения этой отметки аргентинцу понадобилось 755 матчей

Месси достиг отметки в 650 голов в составе Барселоны
Новина українською

В рамках 21-го тура испанской Ла Лиги каталонская "Барселона" принимает "Атлетик" из Бильбао.

Счет в поединке открыл капитан "блауграны" Лео Месси. Аргентинец отметился забитым мячем на 20-й минуте встречи.

Таким образом, Месси достиг отметки в 650 голов в футболке "Барсы", из них 456 в чемпионате Испании. Для этого Лионелю понадобилось сыграть 755 поединков.

Напомним, 33-летний Месси - лидер по количеству забитых мячей в истории каталонского клуба. По показателю сыгранных матчей форвард уступает только бывшему полузащитнику "Барсы" Хави - у испанца 767 матчей.

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В статье: Лионель Месси Атлетик (Бильбао) Барселона Ла Лига
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Источник:
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Комментарии (3)
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Blackboria (Тернопіль)
01.02.2021 в 00:47
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mafan (Рівне)
31.01.2021 в 23:56
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Red_Cat (Салоники)
31.01.2021 в 23:51
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