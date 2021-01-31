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Месси достиг отметки в 650 голов в составе Барселоны
Для достижения этой отметки аргентинцу понадобилось 755 матчей
В рамках 21-го тура испанской Ла Лиги каталонская "Барселона" принимает "Атлетик" из Бильбао.
Счет в поединке открыл капитан "блауграны" Лео Месси. Аргентинец отметился забитым мячем на 20-й минуте встречи.
Таким образом, Месси достиг отметки в 650 голов в футболке "Барсы", из них 456 в чемпионате Испании. Для этого Лионелю понадобилось сыграть 755 поединков.
Напомним, 33-летний Месси - лидер по количеству забитых мячей в истории каталонского клуба. По показателю сыгранных матчей форвард уступает только бывшему полузащитнику "Барсы" Хави - у испанца 767 матчей.
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