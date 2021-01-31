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Примера. 21-й тур. Барселона - Атлетик 2:1. Реал догнали, но Атлетико убежал

Испания
(1 голосов)

За второе место Барса поборется, а за чемпионство?

Примера. 21-й тур. Барселона - Атлетик 2:1. Реал догнали, но Атлетико убежал
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

С Гаиской Гаритано от "Атлетика" не ожидали особых свершений, а вот приход Марселино Тораль сразу изменил ситуацию. Под руководством этого тренера баски сначала проиграли "Барсе" дома в чемпионате, а затем поочередно в Суперкубке победили "Реал" и все ту же "Барселону". Высоко задрали планку. Так высоко, что один удар по воротам в течение первого тайма матча 21-го тура Примеры с "Барсой" расценивался болельщиками "Атлетика" как предательство...

Ничего гости не показали в этом тайме. А "Барса" играла себе в удовольствие. Месси, раздраженный проницательностью СМИ, вел за собой. Бил с дальней и средней дистанции. Однажды даже хитро переправлял мяч в сторону рамки грудью. Примечательно, что партнеры не успевали за его темпом – вспоминаются только удары Пьянича и Гризманна. Но Месси – это тот игрок, который может самостоятельно делать разницу.

Примера. 21-й тур. Барселона - Атлетик 2:1. Реал догнали, но Атлетико убежал - изображение 1

Его гол прямым ударом со штрафного – еще один признак гениальной индивидуальности.

Однако наивно было надеяться, что так гладко для "Барсы" матч будет развиваться до финального свистка. Месси продолжал бомбардировки, подтянулись Дембеле с Араужо, но добавил и "Атлетик". Юри до удара, нанесенного в первом тайме, добавил еще один выстрел, но самая важная для басков атака в этом поединке не имела финального акцентированного выстрела. Ведь Хорди Альба опрометчиво отправил снаряд в собственные ворота, слишком жестко подложив ногу под мяч после прострела с фланга от Рауля Гарсии. Боролся с Альбой де Маркос и, по мнению рефери, правил не нарушал. Хотя к сопернику прикасался.

Баски вдохновились этим достижением, однако было видно, что действуют на пределе возможностей. То есть, бесполезно было надеяться на то, что "Атлетик" разовьет успех. Задача, очевидно, состояла в том, чтобы не пропустить второй раз.

Примера. 21-й тур. Барселона - Атлетик 2:1. Реал догнали, но Атлетико убежал - изображение 2

План едва не рухнул, когда со штрафного бил Пьянич. Пронесло и тогда, когда атаку "Барсы" завершал Дембеле. А вот широкое наступление на 74-й минуте, когда мяч с левого фланга доставили на правый, Дембеле приобщил Мингезу, тот прострелил, а Гризманн, находясь в момент передачи за линией мяча, вколотил кожаного в сетку.

Из последних сил гости пошли вперед. Выжали из себя два прострелы усилиями Берчиче, удар Иньяки Уильямса и выстрел Рауля Гарсии. Все не то. "Барса", в свою очередь, могла забить третий, но Месси на финальной фазе атаки выбрал не лучший вариант с передачей на Альбу. Наступление захлебнулось.

Примера. 21-й тур. Барселона - Атлетик 2:1. Реал догнали, но Атлетико убежал - изображение 3

Непростая победа позволила "Барсе" догнать в турнирной таблице "Реал". Но "Атлетико" далеко впереди. Борьба сводится к тому, чтобы называться главным преследователем "матрасников".

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Примера. 21-й тур. Барселона - Атлетик 2:1. Реал догнали, но Атлетико убежал - изображение 4

Барселона. Стадион "Камп Ноу"
"Барселона" - "Атлетик" 2:1
Голы: Лионель Месси 20, Антуан Гризманн 74 - Хорди Альба 49 (авт.)

"Барселона": Марк-Андре тер Штеген, Миралем Пьянич (Серхи Роберто 67), Лионель Месси, Усман Дембеле (Мартин Брайтвайт 87), Педри , Антуан Гризманн (Клеман Лангле 84), Хорди Альба, Френки де Йонг, Самуэль Юмтити, Оскар Мингеза Гарсия, Рональд Араужо

"Атлетик": Унай Симон, Ерай Альварес Лопес, Оскар де Маркос (Алехандро Беренгер 67), Юри Берчиче, Дани Гарсия, Икер Муньяин, Андер Капа (Иньиго Лекуэ 84), Рауль Гарсия, Иньиго Мартинес, Унаи Венседор (Микель Весга 66), Иньяки Уильямс (Асьер Вильялибре 84)

Предупреждения: Френки де Йонг 47, Хорди Альба 50 - Рауль Гарсия 32, Ерай Альварес Лопес 39, Андер Капа 77

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В статье: Атлетик (Бильбао) Барселона Чемпионат Испании
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Комментарии (30)
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Барселиниус (землянин)
01.02.2021 в 00:43
Чапман, крысёныш, а-ну вылазь из норки, отвечай за свой гнилой базар в анонсе. Я своё слово сдержал.
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+3
0
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Spokoyno (Киев)
01.02.2021 в 00:50
По-перше дітЛОХів вже в ліжко батьки загнали. По-друге вони вросплачі та остерігаються клавіатуру залити...
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+1
0
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Alex_ForzaMilan (Київ)
01.02.2021 в 00:20
Вітаю Барсу з поки що другим місцем. Тепер в таблиці ті ж самі, як в попередньому сезоні команди займають лігочемпіонські місця: Атлетико, Барса, Реал і Севілья.
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+2
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
01.02.2021 в 00:07
до окончания чемпионата сыграть надо 18-19 игр. всё может быть...
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0
0
avatar
Барселиниус (землянин)
01.02.2021 в 00:12
Всё может быть.. Но Суарес так не думает..
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+2
0
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Spokoyno (Киев)
01.02.2021 в 00:19
І ж не п'є ЗАРАЗА Може Мілю до нього підіслати...
+3
0
lucky_guy
01.02.2021 в 00:05
Нужно ввести накопительную систему фолов. Слишком удобно хватить игрока руками весь матч и остаться без наказанным. И так от игры к игре. Барсу и ее фанов с победой. Играли хорошо, быстро и широко, особенно в 1 тайме. Порадовали все защитники
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+5
0
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Барселиниус (землянин)
01.02.2021 в 00:09
Играли неважнецки, если уж правде в глаза.
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0
0
lucky_guy
01.02.2021 в 00:15
Не соглашусь, во втором тайме пропустили очередного дурака. После этого Атлетик подобно всем другим командам лиги выставил автобус в 8 игроков, но моменты были. Нужна реализация, стабильность и минимизация брака - как раз та самая "чемпионская игра" о которой написал Spokoyno. Проблема в том, что эта игра был нынешний максимум Барселоны и не понятно какие у нас перспективы
0
0
avatar
Барселиниус (землянин)
01.02.2021 в 00:24
Брак в передачах и в обработке мяча просто ужасающий. А как нас возили последние 15 минут это же стыдоба да и только.
+1
0
avatar
Spokoyno (Киев)
01.02.2021 в 00:05
Вже на другому... Але для першого перш за все не вистачає "чемпіонської гри". Мессі ЗДЕБІЛЬШОГО пішки знов кращий. Можна також пригадати, як Ліонель декілька разів біг пресингувати. Гризманн другий, але значно поступається Лео. Альба... ну так підштовхували тебе у спину, а хіба ти ніколи нікого подібним чином не підштовхуєш? Так що програв боротьбу та невдало влучив у м'яч. По суддівство то до початку матчу, коли гості по черзі врізалися в Мессі, а арбітр не зупиняв ці провокації карткою! Але більше питань до Кумана! Шо він будує?!?
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+4
0
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Барселиниус (землянин)
01.02.2021 в 00:20
Куй його знає, шо той Кумань будує. Я нічого не бачу. Жодної думки тренера. Якась розмазня.
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0
0
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Spokoyno (Киев)
01.02.2021 в 00:28
Може у нього "таємничий" чи конференційний план побудови гри І тому це знає тільки він і може хтось зі штабу?
0
0
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Барселиниус (землянин)
01.02.2021 в 00:36
Как это конференционный? Вы шановный на конференции недавно были?
0
0
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Spokoyno (Киев)
01.02.2021 в 00:46
Вибачаюсь недогледів на що мені підправили... Авжеж "конфіденційний" Тобто НІКОМУ його показувати НІЗЯЯЯ!
0
0
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Барселиниус (землянин)
01.02.2021 в 00:03
Мы таки сделали это! Барса победила и Месси забил! Мадридасты, СОСАТЬ!
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+5
0
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Blackboria (Тернопіль)
01.02.2021 в 00:52
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0
0
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Барселиниус (землянин)
01.02.2021 в 00:56
0
0
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йоперний театр (Наш футбол)
01.02.2021 в 00:00
Поздравляю Барселону и болельщиков. Цирк от Лаоса начался во втором тайме. Какая же все таки грязная командочка етот Атлетико.
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+3
0
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Red_Cat (Салоники)
01.02.2021 в 00:06
пенальти на Дембеле. но нельзя ставить, перес не велит.
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+3
0
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Барселиниус (землянин)
01.02.2021 в 00:15
И Атлетик тоже.
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+1
0
Po4eson (Одесса)
31.01.2021 в 23:56
Мышиная возня внизу таблицы.
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0
-3
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Барселиниус (землянин)
01.02.2021 в 00:04
Вам плохо, товарищ?
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+3
0
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Red_Cat (Салоники)
01.02.2021 в 00:05
у него передозировка
+3
-1
Po4eson (Одесса)
01.02.2021 в 00:16
Вы считаете что Атлетико упустит свой шанс в этом сезоне?
0
-1
avatar
Барселиниус (землянин)
01.02.2021 в 00:27
Нет не считаю. Но при чём здесь мышиная возня ВНИЗУ таблицы?
+1
0
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Spokoyno (Киев)
01.02.2021 в 00:26
Таблиця це не перший та НИЗИ... Якщо б написали внизу п'єдесталу то ще можна було погодитись, бо сумарні шанси "грандів" наразі менш ніж 5%... тобто десь біля ZERO
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0
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Po4eson (Одесса)
01.02.2021 в 00:42
Если бы вы были причастны к клубу Атлетико Мадрид, то данное высказывание для вас не вызвало такого негодования. Данная ситуация в Примере похожа на ситуацию в УПЛ в прошлом сезоне, когда Шахтёр был далеко впереди. А виноваты в этом сами "гранды". Ни Реал, ни Барселона не смогли перестроиться под нынешние реалии и синхронно показывают цирк вместо футбола во многих матчах. И логично, что Атлетико, - единственный клуб, способный наказывать, - в данном сезоне идёт далеко впереди. Есть конечно ещё несколько команд, например, Севилья и Валенсия, - но они пока не дотягивают. И вина "грандов" в их 'горе от ума' - чехарда тренеров, метание из стороны в сторону, идолопоклонство и нерациональное использование материальных ресурсов.
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Барселиниус (землянин)
01.02.2021 в 00:53
Ой, да зачем так много умных слов. Всё намного проще. Теперешнее первое место Атлетико это результат дальновидной и мудрой политики руководства Барсы перед началом этого сезона. Отними те очки, которые Суарес принёс Атлетико своими победными голами и хотя бы часть из них приплюсуй Барсе, если б он из неё не ушёл и ты получишь совсем другую картину. Маслом.
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Spokoyno (Киев)
01.02.2021 в 00:54
Та НІТ Я чудово розумію що таблиця завжди має "не золоту" середину!
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