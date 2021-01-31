Примера. 21-й тур. Барселона - Атлетик 2:1. Реал догнали, но Атлетико убежал

С Гаиской Гаритано от "Атлетика" не ожидали особых свершений, а вот приход Марселино Тораль сразу изменил ситуацию. Под руководством этого тренера баски сначала проиграли "Барсе" дома в чемпионате, а затем поочередно в Суперкубке победили "Реал" и все ту же "Барселону". Высоко задрали планку. Так высоко, что один удар по воротам в течение первого тайма матча 21-го тура Примеры с "Барсой" расценивался болельщиками "Атлетика" как предательство...

Ничего гости не показали в этом тайме. А "Барса" играла себе в удовольствие. Месси, раздраженный проницательностью СМИ, вел за собой. Бил с дальней и средней дистанции. Однажды даже хитро переправлял мяч в сторону рамки грудью. Примечательно, что партнеры не успевали за его темпом – вспоминаются только удары Пьянича и Гризманна. Но Месси – это тот игрок, который может самостоятельно делать разницу.

Его гол прямым ударом со штрафного – еще один признак гениальной индивидуальности.

Однако наивно было надеяться, что так гладко для "Барсы" матч будет развиваться до финального свистка. Месси продолжал бомбардировки, подтянулись Дембеле с Араужо, но добавил и "Атлетик". Юри до удара, нанесенного в первом тайме, добавил еще один выстрел, но самая важная для басков атака в этом поединке не имела финального акцентированного выстрела. Ведь Хорди Альба опрометчиво отправил снаряд в собственные ворота, слишком жестко подложив ногу под мяч после прострела с фланга от Рауля Гарсии. Боролся с Альбой де Маркос и, по мнению рефери, правил не нарушал. Хотя к сопернику прикасался.

Баски вдохновились этим достижением, однако было видно, что действуют на пределе возможностей. То есть, бесполезно было надеяться на то, что "Атлетик" разовьет успех. Задача, очевидно, состояла в том, чтобы не пропустить второй раз.

План едва не рухнул, когда со штрафного бил Пьянич. Пронесло и тогда, когда атаку "Барсы" завершал Дембеле. А вот широкое наступление на 74-й минуте, когда мяч с левого фланга доставили на правый, Дембеле приобщил Мингезу, тот прострелил, а Гризманн, находясь в момент передачи за линией мяча, вколотил кожаного в сетку.

Из последних сил гости пошли вперед. Выжали из себя два прострелы усилиями Берчиче, удар Иньяки Уильямса и выстрел Рауля Гарсии. Все не то. "Барса", в свою очередь, могла забить третий, но Месси на финальной фазе атаки выбрал не лучший вариант с передачей на Альбу. Наступление захлебнулось.

Непростая победа позволила "Барсе" догнать в турнирной таблице "Реал". Но "Атлетико" далеко впереди. Борьба сводится к тому, чтобы называться главным преследователем "матрасников".

Барселона. Стадион "Камп Ноу"

"Барселона" - "Атлетик" 2:1

Голы: Лионель Месси 20, Антуан Гризманн 74 - Хорди Альба 49 (авт.)

"Барселона": Марк-Андре тер Штеген, Миралем Пьянич (Серхи Роберто 67), Лионель Месси, Усман Дембеле (Мартин Брайтвайт 87), Педри , Антуан Гризманн (Клеман Лангле 84), Хорди Альба, Френки де Йонг, Самуэль Юмтити, Оскар Мингеза Гарсия, Рональд Араужо

"Атлетик": Унай Симон, Ерай Альварес Лопес, Оскар де Маркос (Алехандро Беренгер 67), Юри Берчиче, Дани Гарсия, Икер Муньяин, Андер Капа (Иньиго Лекуэ 84), Рауль Гарсия, Иньиго Мартинес, Унаи Венседор (Микель Весга 66), Иньяки Уильямс (Асьер Вильялибре 84)

Предупреждения: Френки де Йонг 47, Хорди Альба 50 - Рауль Гарсия 32, Ерай Альварес Лопес 39, Андер Капа 77