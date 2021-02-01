  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Куман – про утечку данных о контракте Месси: Есть люди, которые хотят навредить Барселоне и Лионелю
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Куман – про утечку данных о контракте Месси: Есть люди, которые хотят навредить Барселоне и Лионелю

Испания
(1 голосов)

Мнение Рональда

Куман – про утечку данных о контракте Месси: Есть люди, которые хотят навредить Барселоне и Лионелю
Новина українською

Главный тренер каталонской "Барселоны" Рональд Куман прокомментировал выступление капитана команды Лионеля Месси во вчерашнем поединке Ла Лиги с "Атлетиком" (2:1), а также высказался о вчерашних новостях по поводу контракта аргентинца с клубом. Цитирует голландца Marca и Goal.com.

"Мне не бросилось в глаза, что Лионель был более заряжен, чем обычно. Месси – победитель, он подчеркивает свою значимость. Безусловно, шум в прессе мог повлиять. Необходимо уважать таких людей, как Лионель".

"Есть люди, которые хотят навредить "Барселоне" и нашему капитану. Важно сосредоточиться на работе и отложить подобное в сторону. Лионель многое дает нашей команде, без Месси не получится добиться больших успехов".

"Кто бы ни сообщил о контракте Месси в газету, у него не может быть будущего в клубе. Все, что писалось в прессе, было оформлено со злым умыслом. Мы должны попытаться понять, как это могло появиться в прессе".

Читайте также555 млн евро за 4 года: шокирующие детали контракта Месси с Барсой

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лионель Месси Рональд Куман Барселона
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Goal.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...