Куман – про утечку данных о контракте Месси: Есть люди, которые хотят навредить Барселоне и Лионелю

Главный тренер каталонской "Барселоны" Рональд Куман прокомментировал выступление капитана команды Лионеля Месси во вчерашнем поединке Ла Лиги с "Атлетиком" (2:1), а также высказался о вчерашних новостях по поводу контракта аргентинца с клубом. Цитирует голландца Marca и Goal.com.

"Мне не бросилось в глаза, что Лионель был более заряжен, чем обычно. Месси – победитель, он подчеркивает свою значимость. Безусловно, шум в прессе мог повлиять. Необходимо уважать таких людей, как Лионель".

"Есть люди, которые хотят навредить "Барселоне" и нашему капитану. Важно сосредоточиться на работе и отложить подобное в сторону. Лионель многое дает нашей команде, без Месси не получится добиться больших успехов".

"Кто бы ни сообщил о контракте Месси в газету, у него не может быть будущего в клубе. Все, что писалось в прессе, было оформлено со злым умыслом. Мы должны попытаться понять, как это могло появиться в прессе".