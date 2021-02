Коваленко игрок Аталанты, Ливерпуль берет оптом защитников. Онлайн последнего дня трансферного окна

Сегодня в Западной Европе закрывается зимнее трансферное окно. UA-Футбол следит за всеми сделками, которые клубы и игроки спешат закрыть до окончания периода дозаявок. В течение всего дня читайте все самые свежие новости и главные слухи прямо в этом материале в онлайне, подготовленном журналистами UA-Футбол. Начинаем!

Когда закрывается трансферное окно (время - киевское):

19:00 - немецкая Бундеслига

- немецкая Бундеслига 21:00 - итальянская Серия А

- итальянская Серия А 01:00 - английская Премьер-лига и испанская Ла Лига

18:03 "Брайтон" завершил сделку по подписанию Мойзеса Кайседо. Контракт оформлен до 2025-го года.

17:54 Герой музыкальных чартов 2016-го Уилл Григг близок к уходу из "Сандерленда".

Will Grigg is waiting for the green light to complete a move away from Sunderland.#DeadlineDay latest ???? — BBC Sport (@BBCSport) February 1, 2021

17:51 Сами Хедира близок к подписанию контракта с берлинской "Гертой" и уже прошел медосмотр. Чемпион мира 2014 подпишет контракт на шесть месяцев с возможностью пролонгации на два года.

17:47 "Блэкберн" оформил арендное соглашение до конца сезона с "Манчестер Сити" по поводу Тэйлора Харвуд-Беллиса.

17:38 Спустя всего две недели после ухода из "Денизлиспора" новое место работы нашел опытный защитник Невен Суботич. 32-летний серб присоединится к клубу австрийской Бундеслиги "Альтах".

17:33 Журналист Sky Sports Эмма Патон сообщила о совещании Микеля Артеты и Эду, на котором было решено отпустить все же Энзли Мейтленд-Найлза в другой клуб за игровой практикой. Фаворитом в борьбе за футболиста считают ВБА.

17:30 Шкодран Мустафи расторг контракт с "Арсеналом" и направляется в "Шальке". А значит нет никаких преград для оформления перехода Озана Кабака в "Ливерпуль"!

17:25 Джонджо Кенни из "Эвертона" на правах аренды перейдет в "Селтик".

Celtic are closing in on a loan move for Everton's Jonjoe Kenny.



This is what manager Neil Lennon had to say about the transfer ⤵ #bbcfootball #DeadlineDay — BBC Sport (@BBCSport) February 1, 2021

17:22 "Ливерпуль" получил результаты первой части медосмотров Озана Кабака и Бэна Дэвиса, оба удовлетворительны. Вероятно, уже сегодня "красным" удастся подписать обоих защитников.

17:18 Контракт Дженнаро Гаттузо и "Наполи", который заканчивается летом, продлен не будет.

17:13 29-летний хавбек Игорь Загальский присоединился к "Металлургу" и Запорожья. Сезон полузащитник начинал в составе "Оболони".

17:10 Окай Йокушлу отправлен "Сельтой" в аренду в "Вест Бромвич Альбион". 26-летний полузащитник сборной Турции попробует свои силы в АПЛ.

17:04 Родерик Миранда и "Вулверхэмптон" расторгли контракт по обоюдному согласию. Игрок был основным когда "волки" повысились в кассе и в первой части сезона 2017/18. Но затем выпал из основы и выступал в аренде за "Олимпиакос" и "Фамаликан".

17:00 Руменигге также прокомментировал интерес "Баварии" к Упамекано, он присутствует. Правда, как отметил функционер, есть еще два других клуба. Как мы знаем, одним из конкурентов мюнхенцев в борьбе за центрального защитника является "Ливерпуль"...

Karl-Heinz Rummenigge on Upamecano: "There are two other clubs interested in Dayot. We will lose David Alaba. It depends on the player now and how quickly he wants to make a decision" [@SkySportNewsHD via @Sky_MaxB] — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) February 1, 2021

16:57 Джанлука Ди Марцио сообщает, что словак Денис Вавро, который сыграл за "Лацио" лишь в двух матчах текущего сезона, может продолжить кареру в "Уэске".

16:54 Карл-Хайнц Румменигге сообщил, что помимо Ричардса, "Бавария" отдаст в аренду и Зиркзее. Немецкий талант будет доигрывать сезон в "Парме" с возможность первоочередного выкупа контракта за 15 млн Евро.

16:50 Михел Влап до конца сезона будет выступать в "Арминии" на правах аренды. Контракт 23-летнего форварда принадлежит "Андерлехту". Аренда не предусматривает опции выкупа.

16:47 Нападающий "Кардифф Сити" Роберт Глатцель собирается присоединиться к клубу Бундеслиги "Майнц" на правах аренды до конца сезона.

16:44 "Брайтон" взял в аренду из "Челси" 20-летнего центрального полузащитника Джека Уэйкли. Игрок будет выступать в основном за команду U-23 клуба.

16:37 Жедсон Фернандес уже в Турции для согласования условий контракта с "Галатасараем". Правда по прибытии у футболиста диагностирован коронавирус, так что некоторое время придется заняться лечением.

16:33 "Арсенал" не готов отдать Эйнсли Мейтленд-Найлса в аренду в "Лестер".

16:28 Маркос Рохо, играющий за "Эстудиантес" на правах аренды из "МЮ", может сменить место дислокации и перебраться в "Боку Хуниорс". Также на правах аренды.

16:24 Ласло Бенеш, принадлежащий "Боруссии" из Менхенгладбаха, остаток сезона проведет в аренде за "Аугсбург".

16:19 Вероятно, "Болонья" договорилась с "Ювентусом" об аренде Даниэле Ругани. Сейчас игрок выступает в чемпионате Франции в составе "Ренна", также на правах аренды.

16:14 Серхио Рамос отклонил предложение "Реала" по двухлетнему контракту с понижением зарплаты на 10%. Капитан "сливочных" утверждает, что имеет на руках предложение от ПСЖ, также интерес к нему приписывают "Манчестер Юнайтед".

16:11 Игрок "Баварии" Крис Ричардс проведет остаток сезона в аренде в составе "Хоффенхайма".

Richards: "I am happy to be able to take the next step in my development in Hoffenheim. It's important that I can now collect more match practice in the Bundesliga. I have big goals and would like to recommend myself for other tasks at FC Bayern." pic.twitter.com/wMrDDZipCj — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) February 1, 2021

16:06 "Лацио" подпишет контракт с форвардом "Сампдории" Антонио Ла Гуминой, чтобы тут же отправить его в аренду в "Салернитану". За права на 24-летнего форварда римляне заплатят 6 млн Евро, сообщает Tuttomercato.

16:02 BBC Sport сообщает, что "Манчестер Сити" проявляет интерес к 18-летнему форврду "Рочдейла" Квадво Баа.

Incoming at Manchester City? ????



The Citizens are interested in 18-year-old Kwadwo Baah from Rochdale.



The latest #DeadlineDay news ???? #bbcfootball — BBC Sport (@BBCSport) February 1, 2021

15:57 "Марсель" предлагает "Селтику" за Оливье Нтчама 4,5 млн Евро, правда как опцию возможного выкупа после полугодичной аренды. Пока же французы платить за потенциального новичка не намерены...

15:53 Форвард "Лорьяна" Умут Бозок до конца сезон будет выступать в составе лидера Лиги 2 "Труа", на правах аренды.

15:48 Наставник "Ньюкасла" Стив Брюс подтвердил, что клуб расстанется с защитником Деандре Йедлином ради подписания нового игрока на его позицию. Йедлин же отправится в "Галатасарай".

15:44 Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле-Гуннар Сульшер подтвердил, что входящих трансферов в дедлайн от клуба ждать не стоит.

15:39 Фабрицио Романо прокомментировал слухи о приходе в "Ливерпуль" Дайо Упамекано. По словам инсайдера, следующим летом французского центрального защитника можно будет подписать за 42 млн Евро, о чем есть пункт в его текущем контракте с "РБ Лейпциг". Поэтому Упамекано - это долгосрочная перспектива "красных", а вот сегодня они попытаются закрыть сделки по Бэну Дэвису и Озану Кабаку.

15:26 "Шальке" интересуется возможностью пописания Шкодрана Мустафи у "Арсенала".

15:22 Фабрицио Романо сообщает, что "Ливерпуль" интересуется возможностью подписания Давида Кармо из "Браги". Инсайдер также подтвердил переход Бэна Дэвиса на "Энфилд".

Liverpool updates. Talks on to reach the agreement with Schalke for Kabak - discussion about option/obligation to buy. It’s getting closer, personal terms agreed.#LFC have also contacted Braga today for David Carmo, serious option in the list.



Ben Davies, done. ???? #DeadlineDay https://t.co/LJQRQ35uFO — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 1, 2021

15:18 "Штутгарт" пошел на уступки Аилтону и бесплатно отпустил своего 25-летнего защитника в "Мидтьюлланн" за полгода до завершения контракта.

15:09 Главный тренер "Ингульца" Сергей Лавриненко подтвердил, что с Сулейманом Сейтхалиловым "Ингулец" переподпишет взрослый контракт. Ранее футболист выступал за молодежный состав клуба.

15:07 Форвард "Марселя" Неманья Радоньич проведет остаток сезона в аренде за берлинскую "Герту". Французы же интересуются возможностью аренды Оливье Нтчама у "Селтика".

15:03 Гювен Ялчин перешел из "Бешикташа" в "Лечче" на правах аренды. Итальянский клуб также получил опцию первоочередного выкупа контракта 22-летнего форварда, который забил за "орлов" четыре гола в 16 матчах сезона 2020/21.

14:56 "Ньюкасл" желает взять в аренду у "Арсенала" Джо Уиллока.

14:52 Хосе Кальехон может стать игроком "Пармы", о чем сообщает Джанлука Ди Марцио. Также клуб интересуется свободным агентом Грациано Пелле.

14:50 "Беневенто" расторг контракт с защитником Кристианом Маджо. Следующей "остановкой" для футболиста станет либо "Виченца", либо "Бари".

14:47 "Ливерпуль" также близок к подписанию Бэна Дэвиса из "Престона". Цена вопроса 2 млн. Евро.

14:44 Экс-наставник "Севильи" Пабло Мачин возглавил клуб из Саудовской Аравии "Аль-Айн".

Pablo Machín ficha por Al Ain, colista en Arabia Saudí: "Fichan a un gran entrenador"https://t.co/DhPvX41UJl pic.twitter.com/V6ZEaMT0D3 — Fútbol Internacional (@MarcaFutbolint) February 1, 2021

14:42 "Манчестер Сити" отдал Тейлора Харвуда-Беллиса в аренду в "Блэкберн".

14:37 "Рома" объявила о подписании контракта с 19-летним защитник "Далласа" Брайаном Рейнолдсом. 19-летний футболист, которым также интересовались "Беневенто" и "Ювентус" обошелся римлянам в 7,5 млн. Евро.

14:33 ОФИЦИАЛЬНО! "Аталанта" подписала контракт с Виктором Коваленко.

14:29 Английский "Ливерпуль" в поисках усиления истощенной травмами обороны обратил внимание на хорвата Дуже Чалету-Цара из "Марселя". Правда переговоры проходят тяжело из-за сложностей французского клуба с поиском замены для своего основного игрока.

14:24 Фабрицио Романо в твиттере сообщает, что Билл Гилмор, Тино Анжорин, Маркос Алонсо и Оливье Жиру останутся в "Челси" как минимум до конца сезона. С этими игроками хочет работать дальше новый главный тренер "синих" Томас Тухель.

Billy Gilmour, Tino Anjorin, Marcos Alonso and Olivier Giroud are staying at Chelsea. Thomas Tuchel wants to go on with this squad until the end of the season. ???? #cfc #DeadlineDay — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 1, 2021

14:21 По данным Marca у "Валенсии" будет третий новичок нынешней зимой. С минуты на минуту должно прийти подтверждение о подписании левантийцами защитника "Кальяри" Кристиана Оливы.

14:17 По сообщениям SkySport, Деле Алли вероятнее всего останется в "Тоттенхэме". Причиной называется невозможность клубу найти равноценную замену полузащитнику.

14:14 Квинси Промес покинет "Аякс" ради возвращения в московский "Спартак". Источники в российском клубе подтвердили эту информацию. Раньше речь шла об аренде до конца сезона с возможностью последующего выкупа.

14:10 "Интер" и "Рома" отказались от возможности обмена Алексиса Санчеса на Эдина Джеко, как сообщает Marca.

14:09 Сын Денниса Бергкампа Митчелл подписал контракт с "Уотфордом"

???? BREAKING ????



Watford have signed Dennis Bergkamp's son, Mitchel Bergkamp#DeadlineDay pic.twitter.com/i41j52JIc1 — Football Daily (@footballdaily) February 1, 2021

14:07 Нант продал права на 28-летнего полузащитника Мехди Абейда арабскому "Аль-Насру". Точная сумма трансфера не известна, но оценивается она в районе 2 млн Евро.

14:00 31-летний Мэтт Ритчи был в шаге от переходе в "Борнмут". Клуб из Чемпионшипа был готов подписать хавбека, но в последний момент "Ньюкасл" ответил отказом.

13:56 Томас Тухель не планирует отпускать Маркоса Алонсо из "Челси". В то же время, возможен уход другого левого защитника - Эмерсона. До этого в нем был заинтересованы "Интер" и "Ювентус".

13:50 Джош Майя может переехать в Англию. Сейчас переговоры о трансфере форварда ведет "Фулхэм". Вероятно, что "Бордо" отпустит Майя в аренду, но также будет предусмотрен выкуп.

13:42 Вполне возможно, что в "Шальке" окажется Шкодран Мустафи. Немецкий защитник уже давно не нужен "Арсеналу", а потому они готовы отпустить его зимой. По данным Sky Sports Deutschland, переговоры между сторонами уже начались.

13:36 Немецкий журналист газеты Bild Кристиан Фальк подтвердил заинтересованость "Ливерпуля" в трансфере Озана Кабака. Центрбек также заинтересован в данном переходе. Главное препятствие - поиск замены ему со стороны "Шальке".

13:31 Дайо Упамекано - главная трансферная цель "Баварии" на лето. Мюнхенский клуб видит в нем замену Алабе, но в переговоры вступит позже. Клаусула центрбека - 42 миллиона евро.

13:25 Подтверждение недавней информации. Английский "Брентфорд", выступающий сейчас в Чемпионшипе, подтвердил аренду Уинстона Рида.

✍ Welcome to #BrentfordFC @winstonreid2



The defender joins on loan until the end of the season#WelcomeWinston pic.twitter.com/WiIBWIUHgG — Brentford FC (@BrentfordFC) February 1, 2021

13:14 24-летний полузащитник "Селтика" Оливье Нтшам перейдет в "Марсель". По данным France Football, клубы договорились об аренде, в которой также будет прописана опция выкупа за десять миллионов.

13:09 18-летний талант "МЮ" Теден Менги может оказаться в "Дерби". Клуб из Чемпионшипа ведет переговоры об аренде центрбека до конца нынешнего сезона. Напомним, что сейчас с "Дерби" работет многолетний лидер "дьяволов" Уэйн Руни, у которого хорошие связи с руководством.

13:02 Спортивный директор миланского "Интера" Джузеппе Маротта отрицает факт переговоров с "Ромой". Он заявил, что никакого обмена Алексиса Санчеса на Эдина Джеко не планировалось. А потому, не стоит его ждать и сегодняшним днем.

12:57 Аренда Жан-Клера Тодибо в "Ниццу", по информации Фабрицио Романо, полностью согласована. Окончательные детали - аренда на полгода с возможностью выкупа за 8,5 миллионов евро. "Барселона" также получит 15 процентов от последующей продажи француза.

12:51 32-летний защитник "Вест Хэма" Уинстон Рид перейдет в "Брентфорд". Клуб из Чемпионшипа арендует центрбека, который в этом сезоне пока так и не выходил на поле, до конца сезона.

12:47 Защитник "Ювентуса" Даниэле Ругани может перейти в "Болонью". Как передает итальянский журналист Джанлука ди Марцио, сейчас между сторонами идут переговоры. Ранее была информация, что также Ругани может арендовать "Торино".

12:43 Новости украинского футбола. Вячеслав Велев покидает "Мариуполь". По данным официальной пресс-службы клуба, контракт с 20-летним защитником был разорван контракт по обоюдному согласию сторон. В текущем сезоне он отыграл три матча за взрослую команду.

12:37 Неманья Радонич, вероятнее всего, покинет "Марсель". Как сообщает RMC, сербский нападающий перейдет в "Герту" на правах аренды. Также в сделке будет предусмотрена опция выкупа.

12:31 Наставник "Арсенала" Микель Артета заявил, что в последний трансферный день существует вероятность трансферов его команды. Причем как входящих, так и исходящих. Ранее мы уже сообщали, что "канониры" могут отпустить Мэйтланда-Наисла.

12:26 И снова "Ливерпуль", и снова повесть о центральном защитнике. По данным Sky Sports "красные" вернулись к варианту с подписанием Озана Кабака из "Шальке". Речь пока что идет о аренде с правом выкупа. Отмечается также, что "Шальке" не отпустит центрбека, если не подпишет ему замену.

12:21 Два трансфера в ближайшее время планирует совершить "Кальяри". Ожидается, что сегодня медосмотр пройдут Сантьяго Аскасибар из "Герты" и Педро Обианг, защищающий цвета "Сассуоло".

12:17 "Милан" думает не только о делах сегодняшних, но и о будущем. Ведутся переговоры с Джиджи Доннаруммой о новом контракте, который заканчивается летом 2021-го. Сообщается, что агент голкипера Мино Райола отверг предложение "россонери" - ему предлагают зарплату в семь миллионов в год.

12:11 37-летний ветеран Гленн Мюррей нашел для себя новую команду. Следующие полгода он проведет в "Ноттингем Форест", с которым сегодня подписал сделку. Прошлым клубом форварда был "Брайтон".

Hear from new #NFFC signing Glenn Murray after the striker completed his move to The Reds! ????



➡️ Watch the full interview on our YouTube channel: https://t.co/wXTUJt7hNt pic.twitter.com/BMuyNJOw8Q — Nottingham Forest FC ???? (@NFFC) February 1, 2021

12:04 Деле Алли также не стоит ждать своего трансфера в "ПСЖ". "Тоттенхэм" не отпустит полузащитника пока не подпишет замену, а так как Эриксен остается в Италии, то и вероятность трансфера Алли очень мала. Напомним, что в Париже его хотел видеть Маурисио Почеттино.

11:57 Появились детали перехода Бена Дэвиса в "Ливерпуль". За центрбека "Престона", по данным Sky Sports, команда Клоппа выплатит 500 тысяч фунтов. Также, еще один миллион предусматривается в качестве бонусов. Сегодня должен будет пройти медосмотр.

11:52 Кристиан Эриксен остается зимой в "Интере" - это уже точная информация. Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо уверяет, что полузащитник, несмотря на прошлые слухи, останется в Милане до лета. Ранее в его возвращении был заинтересован "Тоттенхэм".

11:45 27-летний Маттиа Банни сменил "Дженоа" на "Парма". Центрбек перешел в новую команду на правах аренды, однако в сделке также прописана опция выкупа.

11:40 Диего Ролан временно покинул "Депортиво". Новым клубом 27-летнего уругвайского форварда стал египетский ФК "Пирамидас". Тип сделки - аренда.

11:35 Сами Хедира таки покинет "Ювентус". Sky Sport Italia передает, что новым клубом немецкого полузащитника станет "Герта". В ближайшие часы его будет ожидать медосмотр и подписание контракта.

11:30 Обновляем информацию. Football Daily информирует, что Дэнни Роуз останется в "Тоттенхэме" до конца своего контракта, то есть - до лета 2021-го. Переход в "Трабнзонспор" сорван.

11:22 Жюль Кунде - главная трансферная цель "Манчестер Юнайтед". Правда речь идет не о дне сегодняшнем, а о летнем трансфере. На переходе центрбека "Севильи" настаивает лично Оле Сульшер. Переговоры должны начаться позже.

11:15 Унаи Эмери готовит для "Вильярреала" усиление атаки. По данным Marca, он хочет выйти на связь с Витоло, с которым хорошо знаком по работе в "Севильи". Сейчас контракт 31-летнего испанца принадлежит "Атлетико", который может отпустить игрока.

11:11 Неймар не намерен покидать "ПСЖ". Об это бразилец сообщил после вчерашнего поражения "Лорьяну". Форвард заявил, что счастлив в Париже и надеется, что в команде также останется и Килиан Мбаппе.

11:06 Центральный защитник Жан-Клер Тодибо все ближе к "Ницце". По данным Фабрицио Романо, французский коллектив договорился с "Барселоной" об аренде игрока. Также будет включена опция выкупа за десять миллионов.

11:00 Мэйтленд-Найлс хочет покинуть "Арсенал", так как перестал получать игровую практику. Он попросил руководство лондонцев отправить его в аренду. По данным ВВС, заключить контракт с полузащитником готовы "Лестер", "Вест Бромвич" и "Саутгемптон".

10:56 Английский "Кристал Пэлас" продлил контракт с 34-летним голкипером Висентом Гуайта. Новая сделка рассчитана до 2023-го года.

He saves. He stays.



Vicente Guaita has signed a contract that will keep him at the club until June 2023.#CPFC | https://t.co/utMcYSDkhb — Crystal Palace F.C. (@CPFC) February 1, 2021

10:51 Не трансфер, но пройти мимо все равно нельзя. Некогда талантливый Ибрагим Афеллай решил завершить карьеру. Последним клубом в карьере голландца был "ПСВ", но за полгода он сыграл лишь однажды. Наибольшую славу Афеллай получил, когда перешел в "Барселону" в 2010-м.

10:46 Защитник "Тоттенхэма" Дэнни Роуз покинет команду. Последний год он играл в составе "Ньюкасле", а теперь пополнит ростер "Трабзонспора". Тип сделки - полноценный трансфер, сумма которого не сообщается. Отметим, что контракт Роуза со "шпорами" рассчитан до лета 2021-го.

10:41 Идрисса Гейе не захотел покидать "ПСЖ". L'Equipe сообщает, что в 31-летнем опорнике был заинтересован "Ньюкасл", который был готов арендовать сенегальца. Сам Гейе решил ответить отказом.

10:37 "МЮ" в последний день трансферного окна хочет пристроить троих игроков. По данным Mirror, состав "дьяволов" покинут Рохо, Ромеро и Джонс. Сейчас идет поиск новых коллективов для данной троицы.

10:32 Дженк Тосун снова отправился в аренду. Новым клубом форварда стал "Бешикташ", цвета которого он будет защищать на протяжении полугода. Напомним, что его контракт принадлежит "Эвертону".

10:28 Черниговская "Десна" заключила контракт с Богданом Белошевским. Капитан молодежной команды "Динамо" перешел в черниговский клуб на правах аренды до конца этого сезона. Опция выкупа не предусмотрена.

10:24 Воспитанник "Челси" Натан Чалоба может оказаться в новом клубе. Sky Sports передает, что контракт полузащитнику предлагает "Лестер". На трансфере настаивает лично Брендан Роджерс. Сейчас Чалоба играет за "Уотфорд".

10:19 "Ливерпуль" решился подписать центрального защитника. По информации инсайдера Фабрицио Романо, действующий чемпион Англии согласовал переход Бена Дэвиса из "Престона". За 25-летнего центрбека будет заплачено два миллиона евро.

10:13 Голландский "Аякс" уже нашел замену Промесу. По данным De Telegraaf, чемпион Нидерландов подпишет Уссама Идрисси, который сейчас защищает цвета "Севильи".

10:09 Вингер "Аякса" Квинси Промес вернется в "Спартак". Информацию об этом подтверждают как российские, так и голландские СМИ. Московский клуб, вероятнее всего, арендует игрока с обязательным выкупом. Сумма сделки должна составить девять миллионов евро.

10:06 19-летний полузащитник "Челси" Билли Гилмор, вероятно, отправится в аренду в последний день трансферного окна. По данным зарубежных СМИ, до конца текущего сезона его планирует арендовать "Саутгемптон". Томас Тухель готов дать добро на трансфер.

10:02 Начнем день с новостей о футболисте, который успел немало поиграть в УПЛ. Португальская "Бенфика" расторгла контракт с Факундо Феррейрой по обоюдному согласию сторон. Аргентинский форвард выступал за команду с 2018-го года и теперь получил статус свободного агента.