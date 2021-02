Эриксен остается в Интере, Ливерпуль нашел защитника. Онлайн последнего дня трансферного окна

Когда закрывается трансферное окно (время - киевское):

12:11 37-летний ветеран Гленн Мюррей нашел для себя новую команду. Следующие полгода он проведет в "Ноттингем Форест", с которым сегодня подписал сделку. Прошлым клубом форварда был "Брайтон".

