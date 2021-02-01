Эриксен остается в Интере, Ливерпуль нашел защитника. Онлайн последнего дня трансферного окна

Когда закрывается трансферное окно (время - киевское):

19:00 - немецкая Бундеслига

- немецкая Бундеслига 21:00 - итальянская Серия А

- итальянская Серия А 01:00 - английская Премьер-лига и испанская Ла Лига

12:11 37-летний ветеран Гленн Мюррей нашел для себя новую команду. Следующие полгода он проведет в "Ноттингем Форест", с которым сегодня подписал сделку. Прошлым клубом форварда был "Брайтон".

Hear from new #NFFC signing Glenn Murray after the striker completed his move to The Reds! ????



➡️ Watch the full interview on our YouTube channel: https://t.co/wXTUJt7hNt pic.twitter.com/BMuyNJOw8Q — Nottingham Forest FC ???? (@NFFC) February 1, 2021

12:04 Деле Алли также не стоит ждать своего трансфера в "ПСЖ". "Тоттенхэм" не отпустит полузащитника пока не подпишет замену, а так как Эриксен остается в Италии, то и вероятность трансфера Алли очень мала. Напомним, что в Париже его хотел видеть Маурисио Почеттино.

11:57 Появились детали перехода Бена Дэвиса в "Ливерпуль". За центрбека "Престона", по данным Sky Sports, команда Клоппа выплатит 500 тысяч фунтов. Также, еще один миллион предусматривается в качестве бонусов. Сегодня должен будет пройти медосмотр.

11:52 Кристиан Эриксен остается зимой в "Интере" - это уже точная информация. Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо уверяет, что полузащитник, несмотря на прошлые слухи, останется в Милане до лета. Ранее в его возвращении был заинтересован "Тоттенхэм".

11:45 27-летний Маттиа Банни сменил "Дженоа" на "Парма". Центрбек перешел в новую команду на правах аренды, однако в сделке также прописана опция выкупа.

11:40 Диего Ролан временно покинул "Депортиво". Новым клубом 27-летнего уругвайского форварда стал египетский ФК "Пирамидас". Тип сделки - аренда.

11:35 Сами Хедира таки покинет "Ювентус". Sky Sport Italia передает, что новым клубом немецкого полузащитника станет "Герта". В ближайшие часы его будет ожидать медосмотр и подписание контракта.

11:30 Обновляем информацию. Football Daily информирует, что Дэнни Роуз останется в "Тоттенхэме" до конца своего контракта, то есть - до лета 2021-го. Переход в "Трабнзонспор" сорван.

11:22 Жюль Кунде - главная трансферная цель "Манчестер Юнайтед". Правда речь идет не о дне сегодняшнем, а о летнем трансфере. На переходе центрбека "Севильи" настаивает лично Оле Сульшер. Переговоры должны начаться позже.

11:15 Унаи Эмери готовит для "Вильярреала" усиление атаки. По данным Marca, он хочет выйти на связь с Витоло, с которым хорошо знаком по работе в "Севильи". Сейчас контракт 31-летнего испанца принадлежит "Атлетико", который может отпустить игрока.

11:11 Неймар не намерен покидать "ПСЖ". Об это бразилец сообщил после вчерашнего поражения "Лорьяну". Форвард заявил, что счастлив в Париже и надеется, что в команде также останется и Килиан Мбаппе.

11:06 Центральный защитник Жан-Клер Тодибо все ближе к "Ницце". По данным Фабрицио Романо, французский коллектив договорился с "Барселоной" об аренде игрока. Также будет включена опция выкупа за десять миллионов.

11:00 Мэйтленд-Найлс хочет покинуть "Арсенал", так как перестал получать игровую практику. Он попросил руководство лондонцев отправить его в аренду. По данным ВВС, заключить контракт с полузащитником готовы "Лестер", "Вест Бромвич" и "Саутгемптон".

10:56 Английский "Кристал Пэлас" продлил контракт с 34-летним голкипером Висентом Гуайта. Новая сделка рассчитана до 2023-го года.

He saves. He stays.



Vicente Guaita has signed a contract that will keep him at the club until June 2023.#CPFC | https://t.co/utMcYSDkhb — Crystal Palace F.C. (@CPFC) February 1, 2021

10:51 Не трансфер, но пройти мимо все равно нельзя. Некогда талантливый Ибрагим Афеллай решил завершить карьеру. Последним клубом в карьере голландца был "ПСВ", но за полгода он сыграл лишь однажды. Наибольшую славу Афеллай получил, когда перешел в "Барселону" в 2010-м.

10:46 Защитник "Тоттенхэма" Дэнни Роуз покинет команду. Последний год он играл в составе "Ньюкасле", а теперь пополнит ростер "Трабзонспора". Тип сделки - полноценный трансфер, сумма которого не сообщается. Отметим, что контракт Роуза со "шпорами" рассчитан до лета 2021-го.

10:41 Идрисса Гейе не захотел покидать "ПСЖ". L'Equipe сообщает, что в 31-летнем опорнике был заинтересован "Ньюкасл", который был готов арендовать сенегальца. Сам Гейе решил ответить отказом.

10:37 "МЮ" в последний день трансферного окна хочет пристроить троих игроков. По данным Mirror, состав "дьяволов" покинут Рохо, Ромеро и Джонс. Сейчас идет поиск новых коллективов для данной троицы.

10:32 Дженк Тосун снова отправился в аренду. Новым клубом форварда стал "Бешикташ", цвета которого он будет защищать на протяжении полугода. Напомним, что его контракт принадлежит "Эвертону".

10:28 Черниговская "Десна" заключила контракт с Богданом Белошевским. Капитан молодежной команды "Динамо" перешел в черниговский клуб на правах аренды до конца этого сезона. Опция выкупа не предусмотрена.

10:24 Воспитанник "Челси" Натан Чалоба может оказаться в новом клубе. Sky Sports передает, что контракт полузащитнику предлагает "Лестер". На трансфере настаивает лично Брендан Роджерс. Сейчас Чалоба играет за "Уотфорд".

10:19 "Ливерпуль" решился подписать центрального защитника. По информации инсайдера Фабрицио Романо, действующий чемпион Англии согласовал переход Бена Дэвиса из "Престона". За 25-летнего центрбека будет заплачено два миллиона евро.

10:13 Голландский "Аякс" уже нашел замену Промесу. По данным De Telegraaf, чемпион Нидерландов подпишет Уссама Идрисси, который сейчас защищает цвета "Севильи".

10:09 Вингер "Аякса" Квинси Промес вернется в "Спартак". Информацию об этом подтверждают как российские, так и голландские СМИ. Московский клуб, вероятнее всего, арендует игрока с обязательным выкупом. Сумма сделки должна составить девять миллионов евро.

10:06 19-летний полузащитник "Челси" Билли Гилмор, вероятно, отправится в аренду в последний день трансферного окна. По данным зарубежных СМИ, до конца текущего сезона его планирует арендовать "Саутгемптон". Томас Тухель готов дать добро на трансфер.

10:02 Начнем день с новостей о футболисте, который успел немало поиграть в УПЛ. Португальская "Бенфика" расторгла контракт с Факундо Феррейрой по обоюдному согласию сторон. Аргентинский форвард выступал за команду с 2018-го года и теперь получил статус свободного агента.

Сегодня в Западной Европе закрывается зимнее трансферное окно. UA-Футбол следит за всеми сделками, которые клубы и игроки спешат закрыть до окончания периода дозаявок. В течение всего дня читайте все самые свежие новости и главные слухи прямо в этом материале в онлайне, подготовленном журналистами UA-Футбол. Начинаем!