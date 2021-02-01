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Месть за Суперкубок. Барселона - Атлетик 2:1. Видео голов и обзор матча

Испания
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Барселона - Атлетик ⋉ 2:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 31.01.2021 ⋇ Ла Лига на UA-Футбол

Месть за Суперкубок. Барселона - Атлетик 2:1. Видео голов и обзор матча
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"Барселона" в 21-м туре чемпионата Испании на своем поле одолела "Атлетик". Матч выдался непростым для фаворита, но азарт, с которым действовали каталонцы, не мог не увенчаться успехом. В турнирной таблице благодаря этим трем очкам "Барса" догнала "Реал", а благодаря дополнительным показателям опередила его.

Но впереди всех с солидным отрывом - "Атлетико". Смотрите, как "Барса" победила "Атлетик", в видеообзоре матча 21-го тура Примеры.

Барселона. Стадион "Камп Ноу"
"Барселона" - "Атлетик" 2:1
Голы: Лионель Месси 20, Антуан Гризманн 74 - Хорди Альба 49 (авт.)

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В статье: Атлетик (Бильбао) Барселона Чемпионат Испании
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