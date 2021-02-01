Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Месть за Суперкубок. Барселона - Атлетик 2:1. Видео голов и обзор матча
Барселона - Атлетик ⋉ 2:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 31.01.2021 ⋇ Ла Лига на UA-Футбол
"Барселона" в 21-м туре чемпионата Испании на своем поле одолела "Атлетик". Матч выдался непростым для фаворита, но азарт, с которым действовали каталонцы, не мог не увенчаться успехом. В турнирной таблице благодаря этим трем очкам "Барса" догнала "Реал", а благодаря дополнительным показателям опередила его.
Но впереди всех с солидным отрывом - "Атлетико". Смотрите, как "Барса" победила "Атлетик", в видеообзоре матча 21-го тура Примеры.
Барселона. Стадион "Камп Ноу"
"Барселона" - "Атлетик" 2:1
Голы: Лионель Месси 20, Антуан Гризманн 74 - Хорди Альба 49 (авт.)
Популярное сейчас
- Динамо сыграет с Динамо, Шахтёр выиграл только один матч на сборах. Таблица спаррингов клубов УПЛ
- Скандал с Селезневым, разгром от сборной, сенсация в игре с ПСЖ. Главные новости за 31 января
- Месси достиг отметки в 650 голов в составе Барселоны
- Лингард одной ногой в Вест Хэме, а Интер и Рома затевают супер обмен. Трансферный центр зарубежного футбола. LIVE
- Украинская Ванда Нара. Скандальная девушка защитника Шахтера станет футбольным агентом
- Великолепная девушка одноклубника Зинченко, которая борется за окружающую среду. ФОТО