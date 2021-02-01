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Летом Барселона заплатит Месси солидную сумму даже в случае перехода Лионеля в другой клуб
Давайте разбираться
Вчера испанская газета El Mundo вышла с необычной первой полосой. 555,237,619 – именно столько по информации источников заработал Лионель Месси в "Барселоне" с 2017 года.
Сегодня же издание AS также сообщило о том, что летом аргентинец получит 39 миллионов евро – выплата будет осуществлена за лояльность футболиста к клубу. Отметим, что Месси получит данную сумму в независимости от того, останется Лионель на "Камп Ноу", или же уйдет в другую команду.
Согласно текущим условиям договора аргентинца, в среднем за один сезон Лео зарабатывает 138 миллионов евро.
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