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Встречать рассвет у пирамид: экс-форвард Бордо в 27 лет перешел в египетский клуб на правах аренды
Экзотично
Уругвайский нападающий Диего Ролан присоединился к египетскому клубу "Пирамиды" на правах арендного соглашения. Права на игрока принадлежат "Депортиво Ла-Корунья", пресс-служба испанцев и сообщает о данном переходе.
الأوروجوياني @diego_rolan مهاجمنا الجديد! ⚽️????????#RolanXPyramids | #بيراميدز pic.twitter.com/LIIe6n5AQk— Pyramids FC (@pyramidsfc) January 31, 2021
Ранее Диего защищал цвета "Бордо" и "Малаги", он начинал свою профессиональную карьеру в уругвайской команде "Дефенсор Спортинг". "Депортиво" отдавал футболиста в аренду в "Алавес" и "Леганес".
Интересно, что 14 февраля 2013 года Ролан дебютировал в составе "Бордо", выйдя на замену в первом матче 1/16 финала Лиги Европы против киевского "Динамо" (1:1).
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