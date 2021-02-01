Встречать рассвет у пирамид: экс-форвард Бордо в 27 лет перешел в египетский клуб на правах аренды

Уругвайский нападающий Диего Ролан присоединился к египетскому клубу "Пирамиды" на правах арендного соглашения. Права на игрока принадлежат "Депортиво Ла-Корунья", пресс-служба испанцев и сообщает о данном переходе.

Ранее Диего защищал цвета "Бордо" и "Малаги", он начинал свою профессиональную карьеру в уругвайской команде "Дефенсор Спортинг". "Депортиво" отдавал футболиста в аренду в "Алавес" и "Леганес".

Интересно, что 14 февраля 2013 года Ролан дебютировал в составе "Бордо", выйдя на замену в первом матче 1/16 финала Лиги Европы против киевского "Динамо" (1:1).