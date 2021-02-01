  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. AS: Будущее Зидана в Реале зависит исключительно от выступления сливочных в Лиге чемпионов
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

AS: Будущее Зидана в Реале зависит исключительно от выступления сливочных в Лиге чемпионов

Испания
(1 голосов)

Любимый турнир "меренг"?

AS: Будущее Зидана в Реале зависит исключительно от выступления сливочных в Лиге чемпионов
Новина українською

Так как мадридский "Реал" ранее уже потерял шансы на Кубок и Суперкубок Испании, а отрыв от "Атлетико" в Ла Лиге составляет 10 очков (плюс у "матрасников" есть игра в запасе), то Зинедину Зидану остается лишь достичь успеха в Лиге чемпионов, чтобы сохранить работу в столичном гранде.

По информации издания AS, перед французом стоит задание выиграть главный еврокубок. Источник сообщает, что, "только завоевав 14-й трофей ЛЧ для клуба, Зидан сможет остаться на своей должности".

Читайте такжеМадридские сердца. Рауль - единственный кандидат, который может заменить Зидана в Реале

Напомним, "Реал" сыграет с "Аталантой" в рамках 1/8 соревнования 24 февраля. Ответная игра состоится 10 марта.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Зинедин Зидан Лига чемпионов Реал (Мадрид) Лига Чемпионов УЕФА
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
AS

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...