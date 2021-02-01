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AS: Будущее Зидана в Реале зависит исключительно от выступления сливочных в Лиге чемпионов
Любимый турнир "меренг"?
Так как мадридский "Реал" ранее уже потерял шансы на Кубок и Суперкубок Испании, а отрыв от "Атлетико" в Ла Лиге составляет 10 очков (плюс у "матрасников" есть игра в запасе), то Зинедину Зидану остается лишь достичь успеха в Лиге чемпионов, чтобы сохранить работу в столичном гранде.
По информации издания AS, перед французом стоит задание выиграть главный еврокубок. Источник сообщает, что, "только завоевав 14-й трофей ЛЧ для клуба, Зидан сможет остаться на своей должности".
Напомним, "Реал" сыграет с "Аталантой" в рамках 1/8 соревнования 24 февраля. Ответная игра состоится 10 марта.
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