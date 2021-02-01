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Двукратный победитель ЛЧ Хесе Родригес вернулся в Испанию
Вернулся в свой бывший клуб
Испанец Хесе Родригес снова будет играть на Родине. Не так давно с ним разорвал контракт "ПСЖ".
Новой командой форварда стал "Лас-Пальмас". Был подписан полугодовой контракт. Отметим, что в 2017-м году он уже защищал цвета коллектива.
Jesé, nuevo jugador de la UD Las Palmas.— UD Las Palmas (@UDLP_Oficial) February 1, 2021
➡️ https://t.co/158fsbGDVy pic.twitter.com/GwzRhQTXVZ
Хесе - двукратный победитель Лиги Чемпионов в составе "Реале". Перейдя в "ПСЖ" его карьера пошла на спад, после чего четыре раза отправлялся по арендам.
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