Двукратный победитель ЛЧ Хесе Родригес вернулся в Испанию

Испанец Хесе Родригес снова будет играть на Родине. Не так давно с ним разорвал контракт "ПСЖ".

Новой командой форварда стал "Лас-Пальмас". Был подписан полугодовой контракт. Отметим, что в 2017-м году он уже защищал цвета коллектива.

Jesé, nuevo jugador de la UD Las Palmas.



➡️ https://t.co/158fsbGDVy pic.twitter.com/GwzRhQTXVZ — UD Las Palmas (@UDLP_Oficial) February 1, 2021

Хесе - двукратный победитель Лиги Чемпионов в составе "Реале". Перейдя в "ПСЖ" его карьера пошла на спад, после чего четыре раза отправлялся по арендам.