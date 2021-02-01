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Двукратный победитель ЛЧ Хесе Родригес вернулся в Испанию

Испания
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Вернулся в свой бывший клуб

Двукратный победитель ЛЧ Хесе Родригес вернулся в Испанию
UA-Футбол
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Испанец Хесе Родригес снова будет играть на Родине. Не так давно с ним разорвал контракт "ПСЖ".

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Новой командой форварда стал "Лас-Пальмас". Был подписан полугодовой контракт. Отметим, что в 2017-м году он уже защищал цвета коллектива.

Хесе - двукратный победитель Лиги Чемпионов в составе "Реале". Перейдя в "ПСЖ" его карьера пошла на спад, после чего четыре раза отправлялся по арендам.

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В статье: Лас-Пальмас (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария) Хесе Родригес
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