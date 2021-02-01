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Примера. 21-й тур. Бетис не без проблем одолел Осасуну

Испания
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Завершение тура

Примера. 21-й тур. Бетис не без проблем одолел Осасуну
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Ничья была бы более закономерным итогом этого матча. Но у "Осасуны" такая карма: команда выглядит на поле неплохо, затрачивает немало сил, проявляет старание, но почти в половине матчей проигрывает.

Сегодняшнее поражение – уже десятое по счету для памплонцев в чемпионате. Второе в последних четырех турах. Хотя по ходу матча с "Бетисом" положение команды не было критическим. Да, "Осасуна" меньше владела мячом, но больше била по воротам, один только Кальери мог забивать дважды или трижды.

Но забил "Бетис". Забил после хорошей тонкой комбинации, которая увенчалась пасом Тельо на Инглесиаса и завершающим ударом последнего. Мануэль Пеллегрини считает этот момент компенсацией за попадание мяча в каркас после удара Морона. И очень радуется победе.

Пятиматчевая беспроигрышная серия, одиннадцать очков в пяти последних турах – и "Бетис" уже седьмой.

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Севилья. Стадион "Бенито Вильямарин"
"Бетис" - "Осасуна" 1:0
Гол: Борха Иглесиас 79

"Бетис": Хоэль Роблес, Виктор Руис (Сидней 46), Серхио Каналес (Андрес Гуардадо 86), Хоакин Санчес (Вилльям Карвалью 58), Набиль Фекир, Алекс Морено, Лоренсо Морон (Борха Иглесиас 58), Айсса Манди, Эмерсон, Родриго Родригес (Кристиан Тельо 70), Поль Акуоку

"Осасуна": Серхио Эррера, Игнасио Видаль, Хуан Крус, Давид Гарсия, Рубен Гарсия (Роберто Торрес 64), Ойер Санхурхо, Хонатан Кальери (Энрик Галлего 77), Иньиго Перес (Адриан Лопес 84), Гарсия Унай, Хон Толлар Монкайола (Хавьер Мартинес Кальво 84), Энрике Барха (Мануэль Санчес 64)

Предупреждения: Хоэль Роблес 87 - Хон Толлар Монкайола 59

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В статье: Чемпионат Испании Бетис (Севилья) Осасуна (Памплона)
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