Примера. 21-й тур. Бетис не без проблем одолел Осасуну

Ничья была бы более закономерным итогом этого матча. Но у "Осасуны" такая карма: команда выглядит на поле неплохо, затрачивает немало сил, проявляет старание, но почти в половине матчей проигрывает.

Сегодняшнее поражение – уже десятое по счету для памплонцев в чемпионате. Второе в последних четырех турах. Хотя по ходу матча с "Бетисом" положение команды не было критическим. Да, "Осасуна" меньше владела мячом, но больше била по воротам, один только Кальери мог забивать дважды или трижды.

Но забил "Бетис". Забил после хорошей тонкой комбинации, которая увенчалась пасом Тельо на Инглесиаса и завершающим ударом последнего. Мануэль Пеллегрини считает этот момент компенсацией за попадание мяча в каркас после удара Морона. И очень радуется победе.

Пятиматчевая беспроигрышная серия, одиннадцать очков в пяти последних турах – и "Бетис" уже седьмой.