Бизнес по-каталонски: Барселона должна Месси больше 60 миллионов евро

По информации издания Marca, "Барселона" до сих пор имеет задолженности перед многими исполнителями первой команды.

Боссы каталонцев должны были выплатить своему капитану Лионелю Месси 72 миллиона евро до конца января, однако аргентинец получил лишь 8,5 миллионов из этой суммы. Таким образом, клуб обязан отдать лидеру еще 63,5 миллиона.

Напомним, на днях испанская газета El Mundo вышла с необычной первой полосой. 555,237,619 – именно столько по информации источников заработал Лионель Месси в "Барселоне" с 2017 года. Слив информации создал резонанс у футбольной общественности.