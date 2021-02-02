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Бизнес по-каталонски: Барселона должна Месси больше 60 миллионов евро

Испания
(1 голосов)

Долги, долги, долги

Бизнес по-каталонски: Барселона должна Месси больше 60 миллионов евро
Новина українською

По информации издания Marca, "Барселона" до сих пор имеет задолженности перед многими исполнителями первой команды.

Боссы каталонцев должны были выплатить своему капитану Лионелю Месси 72 миллиона евро до конца января, однако аргентинец получил лишь 8,5 миллионов из этой суммы. Таким образом, клуб обязан отдать лидеру еще 63,5 миллиона.

Напомним, на днях испанская газета El Mundo вышла с необычной первой полосой. 555,237,619 – именно столько по информации источников заработал Лионель Месси в "Барселоне" с 2017 года. Слив информации создал резонанс у футбольной общественности.

Читайте такжеЛетом Барселона заплатит Месси солидную сумму даже в случае перехода Лионеля в другой клуб

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В статье: Лионель Месси Барселона
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Источник:
Marca

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Комментарии (2)
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Alex7Chapman (Кропивницький)
02.02.2021 в 14:11
"Барселона" до сих пір має заборгованості перед багатьма виконавцями першої команди. Боси каталонців повинні були виплатити своєму капітанові Ліонелю Мессі 72 мільйони євро до кінця січня, проте аргентинець отримав лише 8,5 мільйонів з цієї суми. Таким чином, клуб зобов'язаний віддати лідеру ще 63,5 мільйона. НЕНАЖЕРЛИВИЙ ДОПІНГОВАНИЙ РУДОБОРОДИЙ КАРЛИК-НЕДОБОКСЕР СВОЇМ ЕГОЇЗМОМ ЗАНУРЮЄ БАРСЕЛОНУ ВСЕ ДАЛІ У БОРГОВУ БЕЗОДНЮ ЯКЕ ЧИСТЕ КАТАЛОНСЬКЕ СЕРЦЕ...
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Red_Cat (Салоники)
02.02.2021 в 14:09
ужгородскому пациенту нужно срочно к психиатру. спасайте мальчика.
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