Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бизнес по-каталонски: Барселона должна Месси больше 60 миллионов евро
Долги, долги, долги
По информации издания Marca, "Барселона" до сих пор имеет задолженности перед многими исполнителями первой команды.
Боссы каталонцев должны были выплатить своему капитану Лионелю Месси 72 миллиона евро до конца января, однако аргентинец получил лишь 8,5 миллионов из этой суммы. Таким образом, клуб обязан отдать лидеру еще 63,5 миллиона.
Напомним, на днях испанская газета El Mundo вышла с необычной первой полосой. 555,237,619 – именно столько по информации источников заработал Лионель Месси в "Барселоне" с 2017 года. Слив информации создал резонанс у футбольной общественности.
Популярное сейчас
- Сабо о Селезневе: Сначала пьют, а потом хотят играть до 36 лет?
- Стало известно, почему Борячук не играет в спаррингах Руха, Федык отказался от еще одного новичка
- Коваленко в Аталанте, победа Динамо и проблемы Зидана. Главные новости от 1 февраля
- СМИ: Зидан находится на грани увольнения из Реала
- По душу Ярмолы? Лингард показал упакованные чемоданы. ФОТО
- Лысый Златан! Ибрагимович опубликовал фото с обритой головой. ФОТО