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Зидан провел тренировку после выхода с карантина

Испания
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Ранее у Зинедина был обнаружен коронавирус

Зидан провел тренировку после выхода с карантина
Новина українською

Пресс-служба "Реала" пишет, что главный тренер Зинедин Зидан вернулся к работе после выхода из карантина.

22 января специалист сдал положительный тест на Covid-19 и с того момента не тренировал команду и не присутствовал на матчах.

Сегодня, 2 февраля, француз лично руководил "Реалом" и готовил футболистов к выездному матчу 22-го тура Ла Лиги с "Уэской". Встреча пройдет 6 февраля.

Сегодня днем стало известно, что президент мадридского клуба Флорентино Перес заразился коронавирусом. Его болезнь протекает бессимптомно.

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В статье: Зинедин Зидан Реал (Мадрид)
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