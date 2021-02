Зидан провел тренировку после выхода с карантина

Пресс-служба "Реала" пишет, что главный тренер Зинедин Зидан вернулся к работе после выхода из карантина.

22 января специалист сдал положительный тест на Covid-19 и с того момента не тренировал команду и не присутствовал на матчах.

Сегодня, 2 февраля, француз лично руководил "Реалом" и готовил футболистов к выездному матчу 22-го тура Ла Лиги с "Уэской". Встреча пройдет 6 февраля.

⚽????️ Zidane rejoins the team for the first training session of the week.#RMCity | #HalaMadrid pic.twitter.com/GG7MnMEnTo