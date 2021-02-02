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Зидан провел тренировку после выхода с карантина
Ранее у Зинедина был обнаружен коронавирус
Пресс-служба "Реала" пишет, что главный тренер Зинедин Зидан вернулся к работе после выхода из карантина.
22 января специалист сдал положительный тест на Covid-19 и с того момента не тренировал команду и не присутствовал на матчах.
Сегодня, 2 февраля, француз лично руководил "Реалом" и готовил футболистов к выездному матчу 22-го тура Ла Лиги с "Уэской". Встреча пройдет 6 февраля.
⚽????️ Zidane rejoins the team for the first training session of the week.#RMCity | #HalaMadrid pic.twitter.com/GG7MnMEnTo— Real Madrid C.F. ???????????????? (@realmadriden) February 2, 2021
Сегодня днем стало известно, что президент мадридского клуба Флорентино Перес заразился коронавирусом. Его болезнь протекает бессимптомно.
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