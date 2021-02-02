Эден Азар пропустил тренировку Реала

Бельгиец Эден Азар в "Реале" страдает от хронических травм. Вполне возможно, что он снова пропустит несколько матчей.

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По данным испанских СМИ, он пропустил сегодняшнюю тренировку из-за мышечных проблем. Существует вероятность, что он будет готов к следующему матчу, но окончательный вывод будет сделан завтра.

????????| Hazard did NOT train due to fatigue. ❌@MarioCortegana — Madrid Xtra. (@MadridXtra) February 2, 2021

В текущем сезоне Азар отыграл 13 матчей и забил три гола.