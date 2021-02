Эден Азар пропустил тренировку Реала

Бельгиец Эден Азар в "Реале" страдает от хронических травм. Вполне возможно, что он снова пропустит несколько матчей.

По данным испанских СМИ, он пропустил сегодняшнюю тренировку из-за мышечных проблем. Существует вероятность, что он будет готов к следующему матчу, но окончательный вывод будет сделан завтра.

????????| Hazard did NOT train due to fatigue. ❌@MarioCortegana