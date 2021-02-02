Кубок Испании. Севилья выходит в полуфинал, не пропустив ни гола

В четырех предыдущих матчах текущего Кубка Испании "Севилья" не пропустила ни одного мяча. Три из четырех побед можно называть легкими. Только с "Леганесом" пришлось повозиться "лишних" тридцать минут, но это не идет в сравнение с теми трудностями, которые пришлось пережить некоторым другим участникам четвертьфинал.

Логично было ожидать и сегодня легкой победы. "Альмерия" – единственный не элитный представитель в четвертьфинале Кубка, но команда Сегунды смогла дать бой. "Севилья" постоянно владела преимуществом, но до поры до времени это преимущество не давало гостям дивидендов. В первом тайме набралось несколько ударов в створ ворот (Окампос, Люк Де Йонг, Алейш Видаль), а "Альмерия" отличилась попыткой выхода один на один. Однако Рамазани толком не распорядился мячом.

За "Севилью" дебютировал Папу Гомес, однако ничем особенным отличиться не сумел. Самый яркий момент с его участием – это подача с углового, после которой (уже после перерыва) в перекладину пробил Жюль Кунде. "Севилья" наступала и наконец сломала организованную и насыщенную оборону "Альмерии": Лукас Окампос удачно подставил ногу под передачу Сусо. Примечательно, что за несколько минут до того Окампос не забил сильным ударом со средней дистанции.

"Севильи" стало легче. Теперь можно было включить любимый режим прагматизма и рациональности. А у "Альмерии", кроме всего прочего, иссякли силы. Несмотря на минимальное отставание в счете, хозяева так и не смогли хотя бы обозначить свои претензии на спасение. Напротив, "Севилья" могла забить второй усилиями Окампоса, Сусо и Мунира.

Команда Хулена Лопетеги – в полуфинале, не пропустив в пяти матчах турнира ни одного мяча.

Кубок Испании. Четвертьфинал

Альмерия. Стадион "Хуэгос Медитерранеос"

Арбитр в поле - Хавьер Эстрада

"Альмерия" (II) - "Севилья" 0:1

Гол: Окампос 67

"Альмерия": Мартинес - Бунуэль, Сезар, Брандарис, Акиэме - Рамазани, Робертон (Саму Коста 76), Петрович (Куэнка 89), Лазо (Садиг 68) - Вильяр (Корпас 68), Виллялба (Жоау Карвалью 76)

"Севилья": Буну - Видаль, Кунде, Карлос, Рекик - Гудель (Мунир 46), Фернандо, Ракитич - Окампос (Хордан 80), Люк Де Йонг (Эн-Несири 60), Папу Гомес (Сусо 60)

Предупреждения: Корпас 69, Брандраис 81