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"Двойное меню". Burger King предположил, почему Эден Азар пропустил тренировку Реала
Он никак не найдет себя в Мадриде
Сеть ресторанов быстрого питания Burger King специализируется на гамбургерах, которые так любит вингер мадридского "Реала" Эден Азар. Предметом насмешек фастфуда стали новости о том, что Эден пропустил последнюю тренировку "меренг".
Редакция El Chiringuito задалась вопросом: "Почему после неплохой серии матчей Азар вновь не тренировался с командой?" Интересное предположение испанского подразделения сети фастфуда рассмешило футбольную аудиторию в Твиттере:
"Двойное меню в Burger King".
2x1 en Burger King. https://t.co/ac6iLKx4TZ— Burger King España (@burgerking_es) February 2, 2021
Заявления "Реала" о причине отсутствия бельгийца на занятии не последовало. Отметим, что в Мадриде Азара постоянно преследуют травмы и, как следствие, плохие физические кондиции. За два неполных сезона в столице Испании Эден сыграл 35 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 5 результативных передач.
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