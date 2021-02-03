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"Двойное меню". Burger King предположил, почему Эден Азар пропустил тренировку Реала

Испания
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Он никак не найдет себя в Мадриде

"Двойное меню". Burger King предположил, почему Эден Азар пропустил тренировку Реала
Новина українською

Сеть ресторанов быстрого питания Burger King специализируется на гамбургерах, которые так любит вингер мадридского "Реала" Эден Азар. Предметом насмешек фастфуда стали новости о том, что Эден пропустил последнюю тренировку "меренг".

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Редакция El Chiringuito задалась вопросом: "Почему после неплохой серии матчей Азар вновь не тренировался с командой?" Интересное предположение испанского подразделения сети фастфуда рассмешило футбольную аудиторию в Твиттере:

"Двойное меню в Burger King".

Заявления "Реала" о причине отсутствия бельгийца на занятии не последовало. Отметим, что в Мадриде Азара постоянно преследуют травмы и, как следствие, плохие физические кондиции. За два неполных сезона в столице Испании Эден сыграл 35 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 5 результативных передач.

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В статье: Эден Азар Реал (Мадрид) burger king
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Источник:
AS

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