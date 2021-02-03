Это рекорд? Защитник Барселоны сдавал положительный тест на коронавирус 26 раз подряд

Футболист каталонской "Барселоны" Серхи Роберто сдавал положительный тест на коронавирусную инфекцию 26 раз, прежде чем выздороветь.

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Об этом сообщает журналист Хавьер Кампос, он объяснил ситуацию для телеканала Esport3. Напомним, Серхи подхватил COVID-19 после того, как получил травму в конце осени прошлого года. Роберто пропустил два месяца из-за повреждения и вернулся на поле только в прошедшее воскресенье, когда "Барселона" переиграла "Атлетик" из Бильбао (2:1).

На "Камп Ноу" воспитанник "сине-гранатовых" 6 раз выигрывал чемпионат Испании, становился обладателем Кубка (5) и Суперкубка Испании (2), дважды брал трофей Лиги чемпионов. Также Роберто – обладатель Суперкубка УЕФА и победитель КЧМ.