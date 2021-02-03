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Это рекорд? Защитник Барселоны сдавал положительный тест на коронавирус 26 раз подряд
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Футболист каталонской "Барселоны" Серхи Роберто сдавал положительный тест на коронавирусную инфекцию 26 раз, прежде чем выздороветь.
Об этом сообщает журналист Хавьер Кампос, он объяснил ситуацию для телеканала Esport3. Напомним, Серхи подхватил COVID-19 после того, как получил травму в конце осени прошлого года. Роберто пропустил два месяца из-за повреждения и вернулся на поле только в прошедшее воскресенье, когда "Барселона" переиграла "Атлетик" из Бильбао (2:1).
На "Камп Ноу" воспитанник "сине-гранатовых" 6 раз выигрывал чемпионат Испании, становился обладателем Кубка (5) и Суперкубка Испании (2), дважды брал трофей Лиги чемпионов. Также Роберто – обладатель Суперкубка УЕФА и победитель КЧМ.
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