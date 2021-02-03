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Реал подтвердил очередную травму Азара - бельгиец может пропустить первый матч с Аталантой

Испания
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В Мадриде ему совсем не везет

Реал подтвердил очередную травму Азара - бельгиец может пропустить первый матч с Аталантой
UA-Футбол
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Эден Азар снова выбыл из-за травмы. Об этом сообщает пресс-служба "Реала".

Вчера вингер пропустил тренировку "сливочных", а сегодня стало известно об очередном мышечном повреждении. Сроки восстановления пока что неизвестны.

По данным Marca, Азар рискует пропустить ближайшие шесть игр "Реала", среди которых встреча с "Аталантой" в 1/8 ЛЧ. В клубе надеются, что он вернется ко второму матчу, который назначен на 16-е марта.

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В этом сезоне Эден отыграл десять игр и забил два гола.

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В статье: Эден Азар Реал (Мадрид)
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RockNRoLLa (IF)
03.02.2021 в 19:10
Ор више гор
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