Реал подтвердил очередную травму Азара - бельгиец может пропустить первый матч с Аталантой

Эден Азар снова выбыл из-за травмы. Об этом сообщает пресс-служба "Реала".

Вчера вингер пропустил тренировку "сливочных", а сегодня стало известно об очередном мышечном повреждении. Сроки восстановления пока что неизвестны.

Parte médico de Hazard.#RealMadrid — Real Madrid C.F. (@realmadrid) February 3, 2021

По данным Marca, Азар рискует пропустить ближайшие шесть игр "Реала", среди которых встреча с "Аталантой" в 1/8 ЛЧ. В клубе надеются, что он вернется ко второму матчу, который назначен на 16-е марта.

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В этом сезоне Эден отыграл десять игр и забил два гола.