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Кубок Испании. Леванте выбивает Вильярреал, драма последних минут

Испания
(1 голосов)

Второй полуфиналист

Кубок Испании. Леванте выбивает Вильярреал, драма последних минут
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Дани Карденас – не основной голкипер "Леванте", однако после такого матча позиции "первого номера" Айтора Фернандеса могут пошатнуться. Карденас тянул все, что летело в его ворота. А летело не так уж и мало: Ману Тригерос, Пако Алькасер, Мой Гомес и Альфонсо Педраса пристреливались с разных позиций в первом тайме, но тщетно. Преимущество "Вильярреала" не воплощалось в голы именно из-за уверенной игры голкипера.

"Леванте" действовал не так агрессивно, хотя после перерыва добавил. Дани Гомес упустил хорошую возможность, приняв решение не пробивать с удобной позиции, а делать передачу, а в другом эпизоде ​​Педраса угрожающе пробивал по собственным воротам. Под конец основного времени игра выровнялась, однако ранее преимущество гостей было настолько явным, что общее впечатление сформировалось четко: тридцать дополнительных минуты – следствие недоработки (на завершающей фазе атак) именно "Вильярреала". Да и последний момент основного времени – это удар Баены по полупустым воротам. Повезло "лягушатам", что в нужном месте оказался Постиго.

Первая пятнадцатиминутка дополнительного времени прошла довольно спокойно. Надо отметить лишь тот факт, что "Вильярреал" довел показатель ударов по воротам соперника до 25-и – высокая производительность, но низкая результативность. Точнее, нулевая результативность. После 110-й минуты гости получили право на пенальти, но арбитр ВАР сделал корректировки и подсказал арбитру в поле, что Мелеро фолил до линии штрафной площади. Пенальти могли быть в серии, но "Вильярреал" не дотерпел.

Странно употреблять слова "не дотерпел" по отношению к команде, которая больше атаковала, но именно так нужно подавать ситуацию: на 120+1-й минуте "Леванте" убежал в контратаку, Моралес сузился и отпасовал на Марти. Тригерос не сыграл плотно и не помешал оппоненту пробить низом. Совокупность фатальных ошибок от подопечных Эмери.

"Леванте" в полуфинале Кубка Испании впервые с 30-х годов прошлого века.

Кубок Испании. Четвертьфинал
Леванте. "Сьюдад де Валенсия"
Арбитр в поле - Сезар Сото

"Леванте" - "Вильярреал" 1:0 OT
Гол: Марти 120+1

"Леванте": Карденас - Сон (Мелеро 55), Постиго, Везу, Тоньо (Клерк 76) - Коке (Мирамон 66), Радойя, Мальса (Марти 66), Рочина (Моралес 55) - Барди, Дани Гомес (Леон 105)

"Вильярреал": Рульи - Фойт, Альбиоль, Пау Торрес, Педраса - Пенья (Эступиньян 66), Коклен (Ниньо 90), Парехо - Тригорес, Алькасер (Бакка 87), Мой Гомес (Баена 51)

Предупреждения: Барди 25, Рочина 42, Постиго 88, Мелеро 111 - Альбиоль 37, Тригерос 57, Парехо 103, Баена 113

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В статье: Кубок Испании Леванте (Валенсия) Вильярреал
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