Реал недоволен игрой Винисиуса - вингер Ман Сити может заменить бразильца в Мадриде

Мадридский "Реал" недоволен текущей формой Винисиуса Жуниора. Существует вероятность его ухода летом.

В текущем сезоне на счету вингера лишь три гола в 23-х матчах. В последнее время он все реже стал попадать в основу. Зимой интерес к Винисиусу проявлял "Арсенал".

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Мадридский клуб уже подготовил возможную замену. По данным Mundo Deportivo, который ссылается на алжирские СМИ, в Мадриде может оказаться Рияд Марез. Вингер сейчас недоволен своим положением в "Ман Сити".

В этом сезоне на счету Мареза 26 матчей и шесть забитых голов.