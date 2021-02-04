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Кубок Испании. Четвертьфинал. Гранада - Барселона 3:5. Из пропасти в облака

Испания
(1 голосов)

Невероятный матч

Кубок Испании. Четвертьфинал. Гранада - Барселона 3:5. Из пропасти в облака
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Кубок Испании. Четвертьфинал
Гранада. "Нуэво Лос Карменес"
Арбитр в поле - Хосе Санчес Мартинес

"Гранада" - "Барселона" 3:5 ОТ
Голы: Кенеди 33, Сольдадо 47, Вико (пен.) 103 - Гризманн 88, Альба 90+2, Гризманн 100, де Йонг 108, Альба 113

"Гранада": Эскандел - Виктор Диас (Фулкье 46), Дуарте, Герман Санчес, Нева - Этеки (Перес 105), Монторо - Пуэртас (Вальехо 80), Соро (Вико 58), Кенеди (Мачис 46) - Сольдадо (Хавьер Суарес 66)

"Барселона": тер Штеген - Роберто (Дест 57), Араужо, Умтити (Брайтвайт 64), Альба - де Йонг, Бускетс (Пуч 76), Педри (Лангле 105) - Тринкао (Дембеле 63), Месси, Гризманн

Предупреждения: Этеки 29 Герман Санчес 77, Монторо 90+3 - Месси 25, Альба 103

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В статье: Лионель Месси Барселона Кубок Испании Гранада (Испания)
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Комментарии (19)
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
04.02.2021 в 00:44
Было бы не справедливо, если бы Гранада, имея в основное время матча два момента, выиграла бы этот матч. .... Пенальти судья, конечно, придумал..... Для старикашки Переса старался? .... Молодёжь Барсы растет, обретает характер.... Месси, как истинный Капитан весь матч + доп.вр. вёл команду вперёд. И своей игрой он заткнул рты всем, кому не понравился его контракт.... Кстати, если кто-нибудь вспомнит, назовите мне пожалуйста, когда, в каком матче и, может, в каком году, ранальда сотворил обостряющую голевую передачу, подобную тем, что сегодня на блюдечке преподнес лучший футболист мира своим партнерам.... Ну и пройдусь по одноклеточным...Как же без них ? Представляю, как эти борзописцы за пару минут до матча уже приготовили свой яд и желчь, чтобы выплеснуть на Барсу.... Обломайтесь, пацаны... Глотайте свой яд уверенно, не подавитесь.... Всем доброй ночи!!!
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0
0
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Барселиниус (землянин)
04.02.2021 в 00:43
А мадридасты ехидно ухмыляясь уже ручонки потирали на 88 минуте. И такой ОБЛОМ!
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+1
0
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йоперний театр (Наш футбол)
04.02.2021 в 00:42
Я в шоке.
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+1
0
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Blackboria (Тернопіль)
04.02.2021 в 00:43
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+1
0
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Spokoyno (Киев)
04.02.2021 в 00:42
Чия то правильна мисля "нашкрябають перемогу" А то моя... Я це я накаркав... Так давити, а потім самі собі привести 2:0 І обидва Гризманн дає поганий пас, Умтіті програє боротьбу! Добре, що в Барселоні є капітан, який хоч і не забив, але був за початком перших чотирьох голів. Ну так Антуан окрім того що "допоміг" господарям та був ледь помітним майже весь основний час виправився 2+2. А от з захистом, що робити? Куман знову ніякий! Гризя скільки можна гризти нерви вболівальникам Барселони.
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+1
0
lucky_guy
04.02.2021 в 00:36
К концу сезона буду седой с такими привозами и матчами
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+3
0
avatar
MES QUE UN CLUB
04.02.2021 в 00:42
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+2
0
avatar
MES QUE UN CLUB
04.02.2021 в 00:35
Ну и конечно же
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+3
0
oda1979 (Запорожье)
04.02.2021 в 00:35
Меське за эту феерическую победу дополнительный бонус полагается?
Ответить
0
-4
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Blackboria (Тернопіль)
04.02.2021 в 00:36
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+2
0
avatar
MES QUE UN CLUB
04.02.2021 в 00:37
Присоединяюсь
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+2
0
avatar
MES QUE UN CLUB
04.02.2021 в 00:35
Капец, что это было? Вернусь домой, посмотрю, начиная с 85 минуты
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+2
0
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Blackboria (Тернопіль)
04.02.2021 в 00:36
до 85-ї було ще дві перекладини і одна штанга плюс з десяток сейвів та 15 кутових...
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+2
0
avatar
MES QUE UN CLUB
04.02.2021 в 00:37
Так с какой минуты посоветуешь начать просмотр?
+1
0
avatar
Blackboria (Тернопіль)
04.02.2021 в 00:33
Джесіка Альба - дубль Неймовірний матч
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0
0
lucky_guy
04.02.2021 в 00:37
Имхо Гризманн mvp, в нужном месте в нужно время. Молодец
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0
0
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Blackboria (Тернопіль)
04.02.2021 в 00:40
Вся команда МВП - нарешті зіграли як одне ціле, боролись до кінця і заслужили півфінал кубка
0
0
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Blackboria (Тернопіль)
04.02.2021 в 00:32
АААААААААААААААААААААААААААААА
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+1
0
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Барселиниус (землянин)
04.02.2021 в 00:37
За Барсу! Молодцы!
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+2
0


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