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Кубок Испании. Четвертьфинал. Гранада - Барселона 3:5. Из пропасти в облака
Невероятный матч
Кубок Испании. Четвертьфинал
Гранада. "Нуэво Лос Карменес"
Арбитр в поле - Хосе Санчес Мартинес
"Гранада" - "Барселона" 3:5 ОТ
Голы: Кенеди 33, Сольдадо 47, Вико (пен.) 103 - Гризманн 88, Альба 90+2, Гризманн 100, де Йонг 108, Альба 113
"Гранада": Эскандел - Виктор Диас (Фулкье 46), Дуарте, Герман Санчес, Нева - Этеки (Перес 105), Монторо - Пуэртас (Вальехо 80), Соро (Вико 58), Кенеди (Мачис 46) - Сольдадо (Хавьер Суарес 66)
"Барселона": тер Штеген - Роберто (Дест 57), Араужо, Умтити (Брайтвайт 64), Альба - де Йонг, Бускетс (Пуч 76), Педри (Лангле 105) - Тринкао (Дембеле 63), Месси, Гризманн
Предупреждения: Этеки 29 Герман Санчес 77, Монторо 90+3 - Месси 25, Альба 103
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