Кубок Испании. Четвертьфинал. Гранада - Барселона 3:5. Из пропасти в облака

Было бы не справедливо, если бы Гранада, имея в основное время матча два момента, выиграла бы этот матч. .... Пенальти судья, конечно, придумал..... Для старикашки Переса старался? .... Молодёжь Барсы растет, обретает характер.... Месси, как истинный Капитан весь матч + доп.вр. вёл команду вперёд. И своей игрой он заткнул рты всем, кому не понравился его контракт.... Кстати, если кто-нибудь вспомнит, назовите мне пожалуйста, когда, в каком матче и, может, в каком году, ранальда сотворил обостряющую голевую передачу, подобную тем, что сегодня на блюдечке преподнес лучший футболист мира своим партнерам.... Ну и пройдусь по одноклеточным...Как же без них ? Представляю, как эти борзописцы за пару минут до матча уже приготовили свой яд и желчь, чтобы выплеснуть на Барсу.... Обломайтесь, пацаны... Глотайте свой яд уверенно, не подавитесь.... Всем доброй ночи!!!