Куман – о Месси в ПСЖ: Нечестно так говорить о футболисте, который все еще выступает за Барселону

Главный тренер каталонской "Барселоны" Рональд Куман прокомментировал заявления представителей "Пари Сен-Жермен" о том, что капитан команды Лионель Месси может переехать в столицу Франции. Цитирует голландца ESPN.

"Ди Мария проявил неуважение. Нечестно так говорить о футболисте, который все еще выступает за "Барселону". Это добавляет остроту в контексте нашего противостояния в ЛЧ. В "ПСЖ" слишком много болтают о Лионеле. Месси – игрок нашего клуба".