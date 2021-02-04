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Куман – о Месси в ПСЖ: Нечестно так говорить о футболисте, который все еще выступает за Барселону
Рональд на связи
Главный тренер каталонской "Барселоны" Рональд Куман прокомментировал заявления представителей "Пари Сен-Жермен" о том, что капитан команды Лионель Месси может переехать в столицу Франции. Цитирует голландца ESPN.
"Ди Мария проявил неуважение. Нечестно так говорить о футболисте, который все еще выступает за "Барселону". Это добавляет остроту в контексте нашего противостояния в ЛЧ. В "ПСЖ" слишком много болтают о Лионеле. Месси – игрок нашего клуба".
"Победа над "Гранадой"? Просто невероятно. Мне кажется, мы преуспели, команда сыграла потрясающе (3:5). С такой игрой Гризманна "Барселона" становится более опасной".
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