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Куман – о Месси в ПСЖ: Нечестно так говорить о футболисте, который все еще выступает за Барселону

Испания
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Куман – о Месси в ПСЖ: Нечестно так говорить о футболисте, который все еще выступает за Барселону
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Главный тренер каталонской "Барселоны" Рональд Куман прокомментировал заявления представителей "Пари Сен-Жермен" о том, что капитан команды Лионель Месси может переехать в столицу Франции. Цитирует голландца ESPN.

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"Ди Мария проявил неуважение. Нечестно так говорить о футболисте, который все еще выступает за "Барселону". Это добавляет остроту в контексте нашего противостояния в ЛЧ. В "ПСЖ" слишком много болтают о Лионеле. Месси – игрок нашего клуба".

"Победа над "Гранадой"? Просто невероятно. Мне кажется, мы преуспели, команда сыграла потрясающе (3:5). С такой игрой Гризманна "Барселона" становится более опасной".

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В статье: Лионель Месси Анхель Ди Мария Рональд Куман Барселона Кубок Испании Гранада Пари Сен-Жермен (Париж) Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж
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Источник:
ESPN

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