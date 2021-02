У защитника Барселоны рецидив травмы – ранее из-за повреждения он пропустил 8 недель

Защитник каталонской "Барселоны" Серхи Роберто не доиграл до конца поединок ¼ финала Кубка Испании с "Гранадой" (5:3). Футболист был заменен на 57-й минуте. Причина – дискомфорт в четырехглавой мышце правого бедра.

Степень серьезности повреждения 28-летнего исполнителя каталонцев станет известна после прохождения углубленного медицинского обследования. Ранее из-за такой же травмы Роберто пропустил около двух месяцев.

MEDICAL NEWS | @SergiRoberto10 has discomfort in his right quadriceps. Further tests pending to determine the exact extent of the injury. #GranadaBarça pic.twitter.com/2vTGf4uoz1