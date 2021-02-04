  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. У защитника Барселоны рецидив травмы – ранее из-за повреждения он пропустил 8 недель
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

У защитника Барселоны рецидив травмы – ранее из-за повреждения он пропустил 8 недель

Испания
(1 голосов)

Что такое невезение и как с ним бороться?

У защитника Барселоны рецидив травмы – ранее из-за повреждения он пропустил 8 недель
Новина українською

Защитник каталонской "Барселоны" Серхи Роберто не доиграл до конца поединок ¼ финала Кубка Испании с "Гранадой" (5:3). Футболист был заменен на 57-й минуте. Причина – дискомфорт в четырехглавой мышце правого бедра.

Читайте такжеЭто рекорд? Защитник Барселоны сдавал положительный тест на коронавирус 26 раз подряд

Степень серьезности повреждения 28-летнего исполнителя каталонцев станет известна после прохождения углубленного медицинского обследования. Ранее из-за такой же травмы Роберто пропустил около двух месяцев.

На "Камп Ноу" воспитанник "сине-гранатовых" 6 раз выигрывал чемпионат Испании, становился обладателем Кубка (5) и Суперкубка Испании (2), дважды брал трофей Лиги чемпионов. Также Роберто – обладатель Суперкубка УЕФА и победитель КЧМ.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Барселона Кубок Испании Гранада Серхи Роберто
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...