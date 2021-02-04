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У защитника Барселоны рецидив травмы – ранее из-за повреждения он пропустил 8 недель
Что такое невезение и как с ним бороться?
Защитник каталонской "Барселоны" Серхи Роберто не доиграл до конца поединок ¼ финала Кубка Испании с "Гранадой" (5:3). Футболист был заменен на 57-й минуте. Причина – дискомфорт в четырехглавой мышце правого бедра.
Степень серьезности повреждения 28-летнего исполнителя каталонцев станет известна после прохождения углубленного медицинского обследования. Ранее из-за такой же травмы Роберто пропустил около двух месяцев.
MEDICAL NEWS | @SergiRoberto10 has discomfort in his right quadriceps. Further tests pending to determine the exact extent of the injury. #GranadaBarça pic.twitter.com/2vTGf4uoz1— FC Barcelona (@FCBarcelona) February 3, 2021
На "Камп Ноу" воспитанник "сине-гранатовых" 6 раз выигрывал чемпионат Испании, становился обладателем Кубка (5) и Суперкубка Испании (2), дважды брал трофей Лиги чемпионов. Также Роберто – обладатель Суперкубка УЕФА и победитель КЧМ.
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