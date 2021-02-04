Ненужные Реалу таланты, спасение для Ливерпуля. ТОП-10 арендованных игроков зимой 2021-го

Накануне мы делали подборку самых дорогих зимних трансферов в январе 2021-го года. Однако в этом году эффектных переходов на полноценной основе было не так много. Чего не скажешь об арендных соглашениях. Здесь рейтинг будет значительно ярче. Добавим, что за основу взяты цены футболистов на сайте Transfermarkt, правда, с некоторыми исключениями

Мартин Эдегор, Норвегия, 22 года

"Реал" >>>> "Арсенал"

Позиция - атакующий полузащитник

Цена Transfermarkt - 40 млн

Норвежский вундеркинд, казалось, потерял свой талант после перехода в "Реал". Затем ожил в "Реале Сосьедад", но возвращение в Мадрид ничего хорошего не принесло. Похоже, Зинедин Зидан просто не знает, как использовать сильные стороны Мартина. Хочется верить, что Миккель Артета найдет лучшее применение талантам Эдегора

Мусса Дембеле, Франция, 24 года

"Лион" >>>> "Атлетико"

Позиция – форвард

Цена Transfermarkt - 30 млн

На первый взгляд, этот переход был лишним для "Атлетико". Но на днях появилась новость, что Жоау Фелиш подхватил коронавирус, а Луису Суаресу, напомним, 34, в таком возрасте риск травмы существенно увеличивается. Поэтому, чтобы сохранить лидерство и довести команду до чемпионского титула Диего Симеоне крайне необходима глубина состава. Дембеле - обеспечивает ее в нападении

Озан Кабак, Турция, 20 лет

"Шальке" >>>> "Ливерпуль"

Позиция - центральный защитник

Цена Transfermarkt - 25 млн

О проблемах "Ливерпуля" в защите наверняка знают даже те, кто не следит за АПЛ. Даже удивительно, как такой солидный клуб затянул решение проблемы до последнего момента. Заменить Ван Дайка, Матипа, Гомеса, Фабиньо теперь попытается один из самых талантливых турецких защитников (сколько их в Турции - Мюлдур, Демилар, Союнджу). Интересно будет посмотреть, удастся ли ему мгновенно адаптироваться к интенсивности сильнейшей лиги мира

Аркадиуш Милик, Польша, 26 лет

"Наполи" >>>> "Марсель"

Позиция - центральный нападающий

Цена Transfermarkt - 22 млн евро

В свое время в этом футболисте видели равного партнера для Роберта Левандовского. Однако последние полгода существенно навредили его репутации. Аркадиуш банально не играл из-за того, что отказался продлевать контракт с "Наполи". Интерес к этому форварда приписывали "Атлетико", "Интеру", "Челси", "Ювентусу", но в итоге он оказался в "Марселе" - не самый статусная вариант, зато очевидно самый надежный, чтобы набрать необходимую форму

Такефуса Кубо, Япония, 19 лет

"Реал" >>>> "Хетафе"

Позиция – вингер

Цена Transfermarkt - 20 млн евро

В Мадрид он переезжал с навешенным ярлыком - "японский Месси". Впрочем, так как Лео в юном возрасте проявить себя на самом высоком уровне Кубо не удается. Но и в дубле королевский клуб его не маринует, а предоставляет игровую практику путем аренд. Первые полсезона он провел в "Вильярреале", где в основном выходил на замену. Теперь перешел в "Хетафе", чтобы играть в основе

Лука Йович, Сербия, 23 года

"Реал" >>>> "Айнтрахт"

Позиция – форвард

Цена Transfermarkt - 20 млн евро

За первые полсезона Лука сыграл за "Реал" пять матчей в Ла Лиге и ЛЧ и не забил ни одного гола. После возвращения в "Айнтрахта" принял участие в четырех поединках Бундеслиги и уже имеет на своем счету три забитых мяча, а его команду поднялась в зону Лиги Чемпионов. В этой ситуации есть два варианта: или Зидан не умеет раскрывает игроков, или Йович слишком привязан к местам, где ему комфортно

Виллиан Жозе, Бразилия, 29 лет

"Реал Сосьедад" >>>> "Вулверхэмптон"

Позиция – форвард

Цена Transfermarkt - 20 млн евро

Немного странное решение клуба из Сан-Себастьяна, который пока претендует на место в Лиге Чемпионов. С другой стороны, в текущем чемпионате результативность Жозе заметно снизилась, возможно, ему нужна перегрузка. Португалоязычный "Вулверхэмптон" - подходящее для этого место

Виллиам Салиба, Франция, 19 лет

"Арсенал" >>>> "Ницца"

Позиция - центральный защитник

Цена Transfermarkt - 17 млн ​​евро

Лондонский клуб покупал этого игрока, чтобы наконец решить проблемы с центром обороны. После годичной аренды в "Сент-Этьене" канониры вернули Виллиама в Лондон, рассчитывая, что тот уже сможет бороться за место в старте. Но оказалось, что Салибе еще нужно время (что и не удивительно - ему только 19). Поэтому он снова вернулся на Родину, в "Ниццу", которая решила полностью обновить центр защиты. Рядом с Виллиамом будет играть арендованный у "Барселоны" 21-летний Жан-Клер Тодибо

Фикайо Томори, Англия, 23 года

"Челси" >>>> "Милан"

Позиция - центральный защитник

Цена Transfermarkt - 17 млн ​​евро

"Милану" нужен был защитник, более опытный за Калюлю и не такой подверженный травмам, как Кьяер. Томори подходит по обоим параметрам. Вопрос в том, хватит ли ему класса, чтобы удержаться вместе с россонери на вершине Серии А

Джесси Лингард, Англия, 22 года

"Манчестер Юнайтед" >>>> "Вест Хэм"

Позиция – вингер

Цена Transfermarkt - 10 млн евро

Полтора года назад Джесси стоил 40 млн и был одним из самых ярких игроков МЮ. Однако с Сульшером общий язык ему найти так и не удалось. Аренда - оптимальное для обеих сторон решения. Даже для трех, ведь "Вест Хэм" получил в свое распоряжение качественную боевую единицу, способную помочь молотобойцам в их борьбе за место в верхней части турнирной таблицы. Вчерашний дубль в игре с "Астон Виллой" тому яркое подтверждение