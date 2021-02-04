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Прозрение Гризманна, эффективность Альбы. Видео феерической победы Барсы над Гранадой в Кубке Испании

Испания
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Гранада - Барселона ⋉ 3:5 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 03.02.2021 ⋇ Кубок Испании на UA-Футбол

Прозрение Гризманна, эффективность Альбы. Видео феерической победы Барсы над Гранадой в Кубке Испании
UA-Футбол
Новина українською

На волоске от вылета из Кубка Испании находилась "Барселона". За три минуты до конца основного времени команда Рональда Кумана проигрывала 0:2, но сумела перевернуть ситуацию с ног на голову.

Постарались все: Месси шикарно ассистировал, Гризманн оформил 2+2, Альба проявил максимальную эффективность. То, что надо для спасения сезона: "Барса" сохраняет хорошие шансы на трофей и будет за это бороться.

Смотрите видео феерической победы над "Гранадой" в четвертьфинале Кубка Испании в нашем видеообзоре.

Кубок Испании. Четвертьфинал
Гранада. "Нуэво Лос Карменес"
Арбитр в поле - Хосе Санчес Мартинес

"Гранада" - "Барселона" 3:5 ОТ
Голы: Кенеди 33, Сольдадо 47, Вико (пен.) 103 - Гризманн 88, Альба 90+2, Гризманн 100, де Йонг 108, Альба 113

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В статье: Лионель Месси Антуан Гризманн Барселона Кубок Испании Гранада (Испания)
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