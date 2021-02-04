Прозрение Гризманна, эффективность Альбы. Видео феерической победы Барсы над Гранадой в Кубке Испании

На волоске от вылета из Кубка Испании находилась "Барселона". За три минуты до конца основного времени команда Рональда Кумана проигрывала 0:2, но сумела перевернуть ситуацию с ног на голову.

Постарались все: Месси шикарно ассистировал, Гризманн оформил 2+2, Альба проявил максимальную эффективность. То, что надо для спасения сезона: "Барса" сохраняет хорошие шансы на трофей и будет за это бороться.

Смотрите видео феерической победы над "Гранадой" в четвертьфинале Кубка Испании в нашем видеообзоре.

Кубок Испании. Четвертьфинал

Гранада. "Нуэво Лос Карменес"

Арбитр в поле - Хосе Санчес Мартинес