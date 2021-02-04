Герой футбольного дня. Антуан Гризманн

Действительно, уже как-то вошло в привычку критиковать "Барсу". Собак вешают на Месси, обвиняют менеджмент, достается по самые "не хочу" главному тренеру (независимо от персоны). Но есть вещи, на которые никто из вышеперечисленных прямо повлиять, по сути, не может. Они просто случаются сами собой.

Например, результативность. Реализация голевых моментов. Эффективность игроков, которые должны быть лидерами (кроме Месси). Что, например, делать с тем же Гризманном, когда он с метра не забивает в пустые ворота? Помните матч 19-го тура чемпионата Испании, когда француз допустил невероятный ляп, ткнув мяч в руки вратарю "Реал Сосьедада"? Так кто Антуану доктор?

Боссы "Барселоны" приобрели за более чем сто миллионов евро одного из сильнейших футболистов планеты. Этот футболист постоянно получает шансы, независимо от имени тренера, который руководит "Барсой". В прошлом году журналисты выхватили реакцию Диего Симеоне на выход Гризманна на поле на 90-й минуте в матче с "Атлетико". Скрюченное от разочарования выражение лица тренера "матрасников" (бывшая команда Гризманна) стремительно разлетелось по планете, но ситуация не была показательной. Ведь Гризманн чаще выходит в основе, чем на замену. В прошлом году больше него матчей в чемпионате Испании за "Барсу" отыграл только тер Штеген. В нынешнем сезоне Антуан также один из лидеров по показателю игровых минут.

И у него всегда есть моменты. Даже в провальных как для "Барселоны", так и для самого игрока матчах. Пожалуй, это чутье, профессионализм, наработанное умение появляться в нужном месте в нужное время. По сравнению с тем же Брайтвайтом – это небо и земля. Датчанин часто банально не понимает своих партнеров, не знает, куда нужно двигаться, принимает неоптимальные решения. Забивает меньше, чем Гризманн, но не настолько, чтобы говорить, что между игроками колоссальная разница в классе и цене (как оно есть на самом деле).

Проблема в не реализации Гризманном голевых моментов. Решив проблему результативности француза, "Барса" сразу станет сильнее. Об этом справедливо сказал Куман на вчерашний пресс-конференции:

"Победа над "Гранадой" просто невероятна. Мне кажется, мы достигли успеха, команда сыграла потрясающе (3:5). С такой игрой Гризманна "Барселона" становится более опасной".

Гризманн спас "Барсу" от вылета из Кубка. Сохранил для команды, вероятно, последнюю надежду выиграть трофей в этом сезоне. Бесспорно, нужно отмечать Месси с его феноменальными длинными передачами из глубины, стоит похвалить и Хорди Альбу за смелые и эффективные подключения к атакам, но без Гризманна не было бы камбэка. Ведь именно он забил два гола и отдал две результативные передачи. В четырех из пяти голов "Барсы" – прямая его заслуга. Особо важно то, что два взятия ворот он сделал (гол + передача) в течение четырех минут последней пятиминутки основного времени. Перевернув все с ног на голову.

Альба, де Йонг, тер Штеген, Бускетс, Гризманн...У "Барсы" есть мощные ресурсы. Надо просто правильно и эффективно их использовать.