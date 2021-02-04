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Похоже на вспышку: еще один нападающий Атлетико сдал положительный тест на коронавирус
У Симеоне проблемы?
Футболист мадридского "Атлетико" Мусса Дембеле подхватил коронавирусную инфекцию. По информации пресс-службы "матрасников", 24-летний французский исполнитель сдал положительный тест на COVID-19.
В соответствии с протоколом Примеры футболист ушел на самоизоляцию и строго следует предписаниям органов здравоохранения. Дембеле так и не дебютировал за "Атлетико" после своего трансфера из "Лиона". Напомним, также коронавирус обнаружили у Жоау Фелиша, Янника Феррейры Карраско и Марио Эрмосо. Ранее болели Лукас Торрейра, Хосе Хименес, Иво Грбич и Луис Суарес.
Команда Симеоне лидирует в турнирной таблице Ла Лиги, имея игру в запасе – в 19 матчах подопечные Диего заработали 50 зачетных пунктов. "Барселона" и "Реал" отстают на 10 очков.
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