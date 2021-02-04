Похоже на вспышку: еще один нападающий Атлетико сдал положительный тест на коронавирус

Футболист мадридского "Атлетико" Мусса Дембеле подхватил коронавирусную инфекцию. По информации пресс-службы "матрасников", 24-летний французский исполнитель сдал положительный тест на COVID-19.

В соответствии с протоколом Примеры футболист ушел на самоизоляцию и строго следует предписаниям органов здравоохранения. Дембеле так и не дебютировал за "Атлетико" после своего трансфера из "Лиона". Напомним, также коронавирус обнаружили у Жоау Фелиша, Янника Феррейры Карраско и Марио Эрмосо. Ранее болели Лукас Торрейра, Хосе Хименес, Иво Грбич и Луис Суарес.

Команда Симеоне лидирует в турнирной таблице Ла Лиги, имея игру в запасе – в 19 матчах подопечные Диего заработали 50 зачетных пунктов. "Барселона" и "Реал" отстают на 10 очков.