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Успел отыграть два матча. Игрок Барселоны пропустит около пяти недель из-за второй травмы подряд

Испания
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Это не Дембеле

Успел отыграть два матча. Игрок Барселоны пропустит около пяти недель из-за второй травмы подряд
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Игрок "Барселоны" Серхи Роберто получил очередную травму. Худшие последствия, о которых мы говорили ранее, подтвердились.

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Углубленные тесты показали, что у испанца рецидив недавней травмы бедра. Теперь он проведет в лазарете от четырех до пяти недель.

Первый раз Роберто травмировался в ноябре в матче против "Атлетико". После возвращения он отыграл две игры и получил повреждение в кубоковой игре против "Гранады".

Всего в текущем сезоне на счету испанца 12 матчей и три результативных действия (1+2).

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В статье: Барселона Серхи Роберто
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