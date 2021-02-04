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Клубная легенда и проверенный итальянец. Реал рассматривает двух кандидатов на замену Зидану

Испания
(1 голосов)

Тяжелая ситуация для Зизу

Клубная легенда и проверенный итальянец. Реал рассматривает двух кандидатов на замену Зидану
UA-Футбол
Новина українською

Зинедин Зидан все ближе к уходу из "Реала". По данным СМИ, руководству не нравится игра мадридцев, а спасти француза может только Лига Чемпионов.

Как сообщает Cadena SER, Рауль остается главным кандидатом на замену Зидану. Испанец сейчас работает с молодежной командой "Реала" и летом может пойти на повышение.

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В качестве альтернативы называется Макс Аллегри. Часть совета директоров хочет, чтобы клуб возглавил проверенный тренер и итальянец идеально подходит под описание.

Ранее сообщалось, что Аллегри может возглавить "Рому".

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В статье: Рауль Массимилиано Аллегри Зинедин Зидан Реал (Мадрид)
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Комментарии (2)
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Kolibri (Киевоград)
04.02.2021 в 20:34
Цвинь - цвиринь
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Kolibri (Киевоград)
04.02.2021 в 20:32
Буряка берите
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