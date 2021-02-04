Клубная легенда и проверенный итальянец. Реал рассматривает двух кандидатов на замену Зидану

Зинедин Зидан все ближе к уходу из "Реала". По данным СМИ, руководству не нравится игра мадридцев, а спасти француза может только Лига Чемпионов.

Как сообщает Cadena SER, Рауль остается главным кандидатом на замену Зидану. Испанец сейчас работает с молодежной командой "Реала" и летом может пойти на повышение.

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В качестве альтернативы называется Макс Аллегри. Часть совета директоров хочет, чтобы клуб возглавил проверенный тренер и итальянец идеально подходит под описание.