Кубок Испании. Четвертьфинал. Атлетик проходит Бетис в серии пенальти

На предыдущей стадии турнира "Бетис" остановил "Реал Сосьедад". Другую баскскую команду, которая, кроме "Атлетика", сыграет в апрельском финале Кубка-2020. Сегодня "огурцы" намеревались остановить и Бильбао. "Бетис" не скрывает еврокубковых амбиций и Кубок Короля – один из путей на международную арену.

В первом тайме зрители увидели примерно равную игру. У обеих команд были перспективные подходы к воротам, однако не хватало прицельных ударов в створ. "Атлетик" немало нарушал правила – это фирменный стиль этой команды. А вот забить лучший шанс был у Рауля Гарсии. На что "Бетис" ответил моментами Миранды и Серхио Каналеса.

"Атлетик" ни на шаг не отставал от соперника. Несмотря на меньший процент владения мячом, баски чаще били по воротам. А свои хранили в относительной безопасности. Едва ли не единственное попадание в створ обернулось голом для "Бетиса": Хуанми удобно поймал мяч на ногу после отскока.

Шла уже 84-я минута, поэтому "Атлетик" оказался в цейтноте. Однако использовал себе в прок последние секунды. Забил Рауль Гарсия после передачи Иньяки Уильямса – футболисты, символизирующие нынешний "Атлетик".

Во время дополнительных таймов команды решили свести риск к минимуму. Не сказать, что не атаковали, но явно оглядывались на собственные тылы. Дальние удары были оружием. Но выстрелы Моркильо ("Атлетик") и Хоакина ("Бетис") не были на поражение.

Победитель определялся в серии пенальти и там безупречно себя проявили игроки "Атлетика". Те, кто бил (Рауль Гарсия, Иньяки Уильямс, Хон Моркильо и Юри Берчиче) и голкипер Унай Симон, который потянул два одиннадцатиметровых от Каналеса и Хуанми. Зря били по центру.

"Атлетик" в полуфинале, сохраняя шансы на участие сразу в двух финалах Кубка в течение одного месяца.

Кубок Испании. Четвертьфинал

Севилья. "Бенито Вильямарин"

Арбитр в поле - Алехадро Эрнандес Эрнандес

"Бетис" - "Атлетик" 1:1; пен.: 1:4

Голы: Хуанми 84 - Рауль Гарсия 90+3

"Бетис": Роблес - Монтойя, Манди, Руис, Миранда (Эмерсон 105) - Уильям (Тельо 105), Родригес (Хоакин 90) - Руибаль (Хуанми 74), Каналес, Фекир (Сидней 90+3) - Иглесиас (Гуардадо 88)

"Атлетик": Симон - Лекуэ (Капа 78), Ерай, Мартинес, Юрм - Де Маркос, Дани Гарсия (Венседор 78), Весга (Унай Лопес 88), Беренгер (Моркильо 88) - Вильялибре (Уильямс 67), Рауль Гарсия

Предупреждения: Руибаль 55, Уильямс 83 - Юри 39, Ерай 42 Дани Гарсия 48, Мартинес 53, Лекуэ 72, Рауль Гарсия 83