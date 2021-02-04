Реал летом готов продать Марсело - бразилец провел за клуб 517 матчей

Мадридский "Реал" летом готов продать своего ветерана. По данным El Chiringuito, клуб может покинуть бразилец Марсело.

Наставник "сливочных" Зинедин Зидан перестал рассчитывать на фулбека, доверяя Ферлану Менди. Контракт бразильца заканчивается в 2022-м и в Мадриде не планируют терять его бесплатно.

Марсело - один из самых опытных игроков "Реала". В команде он с 2007-го года. В сумме за команду он провел 517 матчей, забил 38 голов и отдал сто голевых передач. Вместе с командой успел завоевать 22 трофея, среди которых - четыре Лиги Чемпионов.