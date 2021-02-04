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Реал летом готов продать Марсело - бразилец провел за клуб 517 матчей

Испания
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Реал летом готов продать Марсело - бразилец провел за клуб 517 матчей
UA-Футбол
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Мадридский "Реал" летом готов продать своего ветерана. По данным El Chiringuito, клуб может покинуть бразилец Марсело.

Наставник "сливочных" Зинедин Зидан перестал рассчитывать на фулбека, доверяя Ферлану Менди. Контракт бразильца заканчивается в 2022-м и в Мадриде не планируют терять его бесплатно.

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Марсело - один из самых опытных игроков "Реала". В команде он с 2007-го года. В сумме за команду он провел 517 матчей, забил 38 голов и отдал сто голевых передач. Вместе с командой успел завоевать 22 трофея, среди которых - четыре Лиги Чемпионов.

Напомним, что Марсело не единственный ветеран, который может покинуть Мадрид - летом заканчивается контракт у Рамоса.

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В статье: Марсело Реал (Мадрид)
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